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Hindi Newsबिजनेसआपके घर तक कहां से और कैसे पहुंचती है गैस की सप्लाई? क्या पाइप्ड गैस भी हो सकती है खत्म?

आपके घर तक कहां से और कैसे पहुंचती है गैस की सप्लाई? क्या पाइप्ड गैस भी हो सकती है खत्म?

US-इजरायल-ईरान संघर्ष के चलते अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग ठप होने की स्थिति में है. इसके जरिए दुनिया के 20 प्रतिशत LNG व्यापार का आवागमन होता है. ऐसे में भारत को सप्लाई जोखिम का सामना करना पड़ रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:12 PM IST
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Can Piped Gas run out :  दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत इस वक्त संकट का सामना कर रहा है. भारत LNG का चौथा सबसे बड़ा आयातक है और मौजूदा हालात में इसकी ऊर्जा जरूरतें पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील लग रही हैं. US-इजरायल-ईरान संघर्ष के चलते अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग ठप होने की स्थिति में है. इसके जरिए दुनिया के 20 प्रतिशत LNG व्यापार का आवागमन होता है. ऐसे में भारत को सप्लाई जोखिम का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, अन्य देशों पर निर्भर होने से पहले भारत खुद भी कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है.

भारत की गैस आखिर आती कहां से है?

ONGC से उम्मीद है कि वो 2027 तक घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाएगा. इसके बावजूद, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की ओर रुख कर रहा है. ताकि कमी को पूरा किया जा सके.

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भारत खुद गैस कहां पैदा करता है?

ये ध्यान देने वाली बात है कि देश पूरी तरह आयात पर निर्भर नहीं है. तीन साल पहले 2023 में देश का कुल घरेलू गैस उत्पादन 36.4 अरब घन मीटर तक पहुंच गया था. ये देश की कुल गैस मांग का लगभग आधा हिस्सा है. जबकि बाकी आधा LNG के रूप में आयात किया जाता है. देश के गैस उत्पादन का मुख्य सोर्स इसके भूभाग और समुद्री तटों पर फैले सेडीमेंटरी बेसिन हैं. भारत अपनी अधिकांश गैस पूर्वी तट के गहरे समुद्री कृष्णा-गोदावरी  बेसिन से निकालता है. यहां के तीन प्रमुख क्लस्टर (R क्लस्टर, सैटेलाइट्स क्लस्टर और MJ)  पिछले साल देश के कुल 36 BCM उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा थे.

अगर जमीन की बात करें तो देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे आगे है. असम और त्रिपुरा के बेसिन देश के ऑनशोर उत्पादन का करीब 47 प्रतिशत योगदान देते हैं. ये कुल गैस सप्लाई का 13 प्रतिशत है.

खुद उत्पादन के बावजूद भारत इतना LNG आयात क्यों करता है?

इसका जवाब साफ है कि देश का घरेलू उत्पादन उसकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए कमी को पूरा करने के लिए LNG का आयात किया जाता है. स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज इस साल फरवरी के आखिर से लगभग बंद जैसी स्थिति में है. यहीं से भारत के 50 से 65 प्रतिशत LNG आयात होता है.

ये भी पढ़ें  : क्यों टूट रहा है रुपया? क्या हैं 95 के करीब पहुंचने के पीछे की बड़ी वजहें?

LNG का उपयोग क्या है?

LNG को  टैंकरों में आसानी से भेजा जा सकता है. इसकी पाइपलाइन के जरिए सप्लाई की जाती है. भारत में इसका उपयोग बिजली संयंत्रों में होता है. ये उर्वरक कारखानों और औद्योगिक बॉयलरों को चलाने में काम आती है. साथ ही इसे पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के रूप में घरों और वाहनों तक भी पहुंचाया जाता है.

क्या पाइप्ड गैस खत्म हो सकती है?

फिलहाल तुरंत PNG की कमी की आशंका नहीं है. क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास लगभग 30 दिनों का स्टॉक होता है और वे घरेलू और औद्योगिक सप्लाई को प्राथमिकता देती हैं. हालांकि, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा अप्रैल से आगे बढ़ती है, तो PNG की कीमतों में 20-30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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