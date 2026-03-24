मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत कच्चे तेल की कमी में कितने दिन टिक सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

Middle East Crisis : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में आयात पर निर्भर देशों, खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी बीच सरकार की ओर से अहम जानकारी सामने आई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया था कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves) आपूर्ति में रुकावट या कीमतों में तेज उछाल की स्थिति में करीब 9.5 दिनों तक का कवर देने के लिए बनाए गए हैं.

राज्यसभा में मंत्री ने क्या बताया गया?

राज्यसभा में लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार फिलहाल करीब दो-तिहाई (लगभग 64%) भरे हुए हैं. इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के पास करीब 3.372 मिलियन टन कच्चा तेल मौजूद है. कुल स्टोरेज क्षमता 5.33 मिलियन टन है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक भंडार एक डायनामिक (बदलता हुआ) आंकड़ा है, जो स्टॉक और खपत पर निर्भर करता है.

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भारत की निर्भरता और चुनौती

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है. अपनी जरूरतों का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है. मिडिल ईस्ट संकट के कारण सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ी है.

कहां रखे हैं तेल भंडार?

भारत ने आपात स्थिति से निपटने के लिए भूमिगत स्टोरेज बनाए हैं:

विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)

मंगलुरु और पादुर (कर्नाटक)

ये भंडार शॉर्ट-टर्म सप्लाई झटकों से बचाव के लिए बनाए गए हैं.

क्यों बढ़ी चिंता?

भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक यूएई जैसे देशों से आता है. ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम मार्ग से होकर गुजरता है. इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

सरकार की रणनीति

भारत ने अब 41 देशों से तेल आयात शुरू किया है. इसमें अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको जैसे नए सप्लायर शामिल हैं. ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में 6.5 मिलियन टन की नई कैपिसिटी विकसित की जा रही है. मंत्री के मुताबिक, भारत के पास कुल मिलाकर (सरकारी + कंपनियों का स्टॉक) करीब 74 दिनों की खपत के बराबर तेल भंडार उपलब्ध है.