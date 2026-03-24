Advertisement
trendingNow13152610
Hindi Newsबिजनेसमिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत कच्चे तेल की कमी में कितने दिन टिक सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत कच्चे तेल की कमी में कितने दिन टिक सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया था कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves) आपूर्ति में रुकावट या कीमतों में तेज उछाल की स्थिति में करीब 9.5 दिनों तक का कवर देने के लिए बनाए गए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत कच्चे तेल की कमी में कितने दिन टिक सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

Middle East Crisis : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में आयात पर निर्भर देशों, खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी बीच सरकार की ओर से अहम जानकारी सामने आई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया था कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves) आपूर्ति में रुकावट या कीमतों में तेज उछाल की स्थिति में करीब 9.5 दिनों तक का कवर देने के लिए बनाए गए हैं.

राज्यसभा में मंत्री ने क्या बताया गया?

राज्यसभा में लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार फिलहाल करीब दो-तिहाई (लगभग 64%) भरे हुए हैं. इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के पास करीब 3.372 मिलियन टन कच्चा तेल मौजूद है. कुल स्टोरेज क्षमता 5.33 मिलियन टन है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक भंडार एक डायनामिक (बदलता हुआ) आंकड़ा है, जो स्टॉक और खपत पर निर्भर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : होर्मुज खतरे को पार कर भारत पहुंच रहे LPG से लदे जहाज, 6 और निकालने की कवायद तेज

भारत की निर्भरता और चुनौती

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है. अपनी जरूरतों का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है. मिडिल ईस्ट संकट के कारण सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ी है.

 

कहां रखे हैं तेल भंडार?

भारत ने आपात स्थिति से निपटने के लिए भूमिगत स्टोरेज बनाए हैं:

  • विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)

  • मंगलुरु और पादुर (कर्नाटक)

ये भंडार शॉर्ट-टर्म सप्लाई झटकों से बचाव के लिए बनाए गए हैं.

क्यों बढ़ी चिंता?

भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक यूएई जैसे देशों से आता है. ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम मार्ग से होकर गुजरता है. इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

सरकार की रणनीति

भारत ने अब 41 देशों से तेल आयात शुरू किया है. इसमें अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको जैसे नए सप्लायर शामिल हैं. ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में 6.5 मिलियन टन की नई कैपिसिटी विकसित की जा रही है. मंत्री के मुताबिक, भारत के पास कुल मिलाकर (सरकारी + कंपनियों का स्टॉक) करीब 74 दिनों की खपत के बराबर तेल भंडार उपलब्ध है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Oil Crisis

Trending news

अजित पवार विमान हादसा मामले में बेंगलुरू में FIR, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस
ajit pawar plane crash
अजित पवार विमान हादसा मामले में बेंगलुरू में FIR, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
Jammu
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज
chief minister sehat yojana
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर को लेकर भड़कीं ममता
Mamata Banerjee
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर को लेकर भड़कीं ममता