टाटा ग्रुप में कलह! सरकर ने दिया दखल, अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिले अधिकारी

ये बैठक टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टीज के बीच चल रहे आंतरिक विवाद के बीच हुई है. ये सभी मामले बोर्ड नियुक्तियों और गवर्नेंस से जुड़े हैं. इस विवाद से 180 बिलियन डॉलर पर असर पड़ने का खतरा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:15 PM IST
टाटा ग्रुप में कलह! सरकर ने दिया दखल, अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिले अधिकारी

Tata Trusts Dispute: टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है. ये मुलाकात ट्रस्ट में चल रहे बोर्ड नियुक्तियों और गवर्नेंस से जुड़े आंतरिक विवाद के बीच हुई. नोएल टाटा और चंद्रशेखरन, साथ ही टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, शाम को गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे. निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल हुईं.

गवर्नेंस विवाद ने टाटा ट्रस्ट को किया परेशान

ये बैठक टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टीज के बीच चल रहे आंतरिक विवाद के बीच हुई है. ये सभी मामले बोर्ड नियुक्तियों और गवर्नेंस से जुड़े हैं. इस विवाद से 180 बिलियन डॉलर पर असर पड़ने का खतरा है.

यह भी पढ़ें : एक साल में 1,000 प्रोफेशनल्स को नौकरी देगी ये कंपनी, कंपनी ने बनाया 'मास्टरप्लान'

नोएल और मेहली मिस्त्री गुटों में बंटवारा

सूत्रों के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट में दो गुट बन गए हैं. एक गुट नोएल टाटा के समर्थन में है, जिन्हें रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया. दूसरा गुट चार ट्रस्टीज का है, जिसका नेतृत्व मेहली मिस्त्री कर रहे हैं, जिनका संबंध शापूरजी पल्लोनजी परिवार से है. ये टाटा संस का लगभग 18.37% हिस्सा रखता है. मेहली मिस्त्री का कहना है कि उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में शामिल नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्य विवाद का कारण टाटा संस में बोर्ड सीटें हैं, जो इस 156 साल पुराने ग्रुप को नियंत्रित करती हैं. टाटा ट्रस्ट, टाटा संस और वेणु श्रीनिवासन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि मेहली मिस्त्री से संपर्क नहीं हो सका है. 

एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए टाटा समूह की अहमियत को देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो किसी एक व्यक्ति को इसका नियंत्रण सौंप सकती है. टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टियों के बीच चल रही कलह का असर टाटा संस पर भी पड़ रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Tata Trust Dispute

