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भारत टैक्सी की बड़ी उड़ान, 2 साल में 500 शहरों तक विस्तार की तैयारी; गृहमंत्री अमित शाह ने किया मेगा ऐलान

फिलहाल गुजरात के 14 शहरों में लॉन्च हुई यह सेवा आने वाले समय में मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों तक पहुंचेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 27, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:24 PM IST
भारत टैक्सी की बड़ी उड़ान, 2 साल में 500 शहरों तक विस्तार की तैयारी; गृहमंत्री अमित शाह ने किया मेगा ऐलान
Image Credit: X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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