/भारत टैक्सी की बड़ी उड़ान, 2 साल में 500 शहरों तक विस्तार की तैयारी; गृहमंत्री अमित शाह ने किया मेगा ऐलान

Bharat Taxi : भारत टैक्सी ने बड़ी उड़ान की तैयारी कर ली है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ऐलान किया कि भारत टैक्सी अगले दो वर्षों में देश के 500 से अधिक शहरों तक अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी.
फिलहाल गुजरात के 14 शहरों में लॉन्च हुई यह सेवा आने वाले समय में मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों तक पहुंचेगी.
भारत टैक्सी को देश का पहला सहकारी मॉडल पर बेस्ड, ड्राइवर-स्वामित्व वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत जीरो-कमीशन मॉडल है. इसमें ड्राइवर ही प्लेटफॉर्म के सह-मालिक होंगे और उन्हें किराए की पूरी राशि मिलेगी.
इसके साथ ही भविष्य में ड्राइवरों को कम ब्याज पर लोन, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाएं देने की भी योजना है. सरकार का कहना है कि ये मॉडल यात्रियों को किफायती और सुरक्षित सफर देने के साथ-साथ ड्राइवरों की आय और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा.
गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे. इस आयोजन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र की कृषि और बैंकिंग से आगे बढ़कर देश के तेजी से विकसित हो रहे मोबिलिटी (परिवहन) इकोसिस्टम में बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया. इस पहल को और मजबूत करने के लिए अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के एयरपोर्ट्स के साथ-साथ अहमदाबाद नगर निगम (AMC), GETCO, अहमदाबाद पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इससे गुजरात में इसके परिचालन विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ.
हालांकि, इस लॉन्च के दौरान आत्मविश्वास का माहौल दिखा. लेकिन, शेयर होल्डर समुदाय के भीतर कुछ चिंताएँ भी सामने आईं. कार्यक्रम में मौजूद कई टैक्सी चालकों ने सरकार से आग्रह किया कि निजी स्वामित्व वाले टैक्सी ऑपरेटरों को सहकारी फ्रेमवर्क में शामिल होने की अनुमति न दी जाए. उनका कहना था कि बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश से ड्राइवर-स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म का मूल उद्देश्य कमजोर हो सकता है.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी को इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बनाया गया है. इसमें निजी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं पर ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के शोषण के आरोप लगते रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'आज भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. निजी ऐप-आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वे अधिक कमीशन लेते हैं. ड्राइवरों के भुगतान में देरी करते हैं और मनमाने तरीके से रजिस्ट्रेशन रोक देते हैं. भारत टैक्सी को सहकारी मॉडल पर इन समस्याओं को खत्म करने के लिए स्थापित किया गया है. यहां केवल एक ड्राइवर नहीं होगा, बल्कि एक ‘सारथी’ होगा- जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि सहकारी संस्था का मालिक भी होगा. मूल्य निर्धारण को लेकर आलोचनाओं को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की कीमतें पूरी तरह प्रतिस्पर्धी हैं.
उन्होंने कहा, 'कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारत टैक्सी महंगी है. वास्तविकता यह है कि हमारे किराए पूरी तरह प्रतिस्पर्धी हैं. वास्तव में, भारत टैक्सी के बाजार में आने के बाद कई निजी कंपनियों ने अपने किराए कम करना शुरू कर दिए हैं. ये अपने आप में सहकारी मॉडल के पॉजिटिव प्रभाव को दिखाता है.' देश भर में 7,00,000 से अधिक ‘सारथियों’ ने ₹100 के शेयर खरीदकर भारत टैक्सी के शेयरहोल्डर बन गए हैं. ये सहकारी (कोऑपरेटिव) मॉडल न केवल ग्राहकों को सुरक्षित और उचित कीमत पर परिवहन सुविधा देता है, बल्कि ड्राइवरों को गरिमा, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करता है.