/भारत टैक्सी की बड़ी उड़ान, 2 साल में 500 शहरों तक विस्तार की तैयारी; गृहमंत्री अमित शाह ने किया मेगा ऐलान

गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे. इस आयोजन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र की कृषि और बैंकिंग से आगे बढ़कर देश के तेजी से विकसित हो रहे मोबिलिटी (परिवहन) इकोसिस्टम में बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया. इस पहल को और मजबूत करने के लिए अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के एयरपोर्ट्स के साथ-साथ अहमदाबाद नगर निगम (AMC), GETCO, अहमदाबाद पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इससे गुजरात में इसके परिचालन विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ.