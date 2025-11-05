Advertisement
Amul और IFFCO का दुनिया में बजा डंका, अमित शाह ने दी मुबारकबाद, जानिए क्या कहा

Amit Shah on Amul and IFFCO: अमूल और इफको ने ग्लोबल कोऑपरेटिव सेक्टर में टॉप रैंकिंग हासिल की है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए तारीफों के पुल बांधे हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:38 AM IST
Amul-IFFCO Ranking in Cooperative Sector: भारत ने ग्लोबल कोऑपरेटिव में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां इसकी 2 किसानों की ओनरशिप वाली सहकारी समितियों - अमूल और इफको को दुनिया की टॉप कोओ का दर्जा दिया गया है. गुजरात कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ग्लोबल लेवल पर दूसरे स्थान पर रही. ये रैंकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) की तरफ से कतर (Qatar) के दोहा (Qatar) में आयोजित आईसीए सीएम50 सम्मेलन में विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 में घोषित की गई. अमित शाह ने इसको लेकर बधाई दी है.

अमित शाह ने दी बधाई
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस उपलब्धि को "भारत के लिए गौरव का पल" बताया और इसका क्रेडिट अमूल और इफको में योगदान देने वाली लाखों महिलाओं और किसानों को दिया. उन्होंने कहा कि ये मान्यता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सहकारी क्षेत्र को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के एक ग्लोबल मॉडल के रूप में पेश करती है.

 

ICA को जानें
ब्रुसेल्स में मुख्यालय वाला आईसीए (ICA), दुनिया भर की सहकारी समितियों को रिप्रजेंट करता है और सस्सेनेबल बिजनेस मॉडलों को बढ़ावा देता है. ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के परफॉर्मेंस पर आधारित थी और आईसीए द्वारा EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) के साथ साझेदारी में इसका विश्लेषण किया गया था.

 

अमूल का बयान
अमूल के मैनेजिंग डायरेक्ट जयेन मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रांड की ताकत "भरोसे" में बसी है - किसानों और कंज्यूमर्स का विश्वास. उन्होंने अमूल के "पीपुल फर्स्ट" मॉडल पर जोर डाला, जो गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और स्थायी समुदायों सहित संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है.

यूएन का रोल
ये मान्यता ऐसे समय में मिली जब यूनाइटेड नेशन ने दोहा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (International Year of Cooperatives 2025) का आधिकारिक रूप से समापन किया. इस प्रोग्राम में ग्लोबल लीडर्स ने एक घोषणापत्र भी अपनाया जिसमें सहकारी समितियों को गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक परिवर्तन के अहम प्रेरक के रूप में मान्यता दी गई.

