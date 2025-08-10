5 घंटे में गोल्डन टेंपल से वैष्णोदेवी का सफर, कश्मीर को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, किराए से लेकर टाइमिंग की पूरी डिटेल
Vande Bharat :  आज पीएम मोदी ने तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसमें से एक वंदे भारत ट्रेन पंजाब को कश्मीर से जोड़ने वाली है. दो तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए कटरा-अमृतसर वंदे भारत की शुरुआत की गई है. इस ट्रेन से पंजाब से कटरा यानी कश्मीर का सफर आसान हो जाएगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 10, 2025, 06:29 PM IST
Vande Bharat Train Katra to Amritsar: आज पीएम मोदी ने तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसमें से एक वंदे भारत ट्रेन पंजाब को कश्मीर से जोड़ने वाली है. दो तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए कटरा-अमृतसर वंदे भारत की शुरुआत की गई है. इस ट्रेन से पंजाब से कटरा यानी कश्मीर का सफर आसान हो जाएगा. सिर्फ 4 से 5 घंटे में आर पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे. अमृतसर के गोल्डन टैम्पल से कटरा यानी माता वैष्णोदेवी के दर्शन कर सकेंगे, एक ट्रेन दोनों तीर्थ स्थलों को जोड़ने का काम करेंगे.  

कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन 

इस ट्रेन की मदद से दो तीर्थस्थल जुड़ेंगे. रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. ये ट्रेन 5 घंटे 40 मिनट में कटरा से अमृतसर तक का सफर तय करेगी. इसके साथ दी देश में ऑपरेशनल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है.  वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों को यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है.  

कितना होगा किराया , क्या होगी टाइमिंग  

अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन का किराया  1000 से 1100 रुपये से बीच रह सकती है. चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास होंगे होंगे. अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन मंगलवार छोड़कर बाकी छह दिन दौड़ने वाली है. अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन रास्ते में चार स्टेशनों पर रुकेगी.  ट्रेन संख्या 26406 कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह 6:40 बजे खुलेंगे और इसी दिन दोपहर 12:20 बजे अमृतसर पहुँचेगी. इसी तरह से वापसी में अमृसर से 16:25 बजे प्रस्थान करेगी और रात 11:00 बजे कटरा पहुँचेगी. 

क्यों खास है वंदे भारत ट्रेन  

इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, ऑटोमेटिक डोर और आरामदायक सीटों की सुविधाएं हैं. ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं में हॉट केस वाली मिनी पैंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर और गर्म पानी के बॉयलर शामिल हैं. यात्रियों को रिक्लाइनिंग एर्गोनॉमिक सीटें, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और बेहतर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी मिलती है.  

वंदे भारत से कितने यत्रियों से किया सफर  

रेल मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और किफायती रखते हुए उच्च मांग वाले मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करना है. उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेनें यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं.  2024-25 में, लगभग 3 करोड़ यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया, जबकि अप्रैल और जून 2025 के बीच 93 लाख लोगों ने इस ट्रेन से यात्रा की है.  वंदे भारत सेवाओं का तेजी से विस्तार भारत में यात्री यात्रा को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के कुछ सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर गति, आराम और सुरक्षा का संयोजन प्रदान करता है.  
 

;