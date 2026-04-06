अमूल निकला FMCG सेक्टर का धुरंधर, 1 लाख करोड़ रुपये के टर्नओवर से भर गई तिजोरी

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Amul hits Rupee 1 trillion turnover milestone : भारत के कंज्यूमर सेक्टर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अमूल ₹1 लाख करोड़ (या ₹1 ट्रिलियन) के टर्नओवर का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनी बन गई है. इसने वित्त वर्ष 2026 (FY26) में ₹1 लाख करोड़ (या ₹1 ट्रिलियन) के टर्नओवर का आंकड़ा पार कर लिया है. डेयरी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी ने FY25 के मुकाबले 11% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है.
ये उपलब्धि अमूल ने फास्ट और स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के जरिए हासिल की. इसी के लिए अमूल जानी जाती है. अमूल ने हमेशा से कम आबादी वाले कस्बों को टारगेट किया है और यही गहरी पैठ उसकी बिक्री बढ़ाने में अहम रही है. हालांकि, ₹1 लाख करोड़ का ये टर्नओवर पूरे अमूल ब्रांड का है. ब्रांड की मार्केटिंग यूनिट, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने ₹73,450 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया. ये 11.4% की बढ़त दर्शाता है.
टर्नओवर में अंतर क्यों?
GCMMF की आय और पूरे ब्रांड के कुल टर्नओवर के बीच का अंतर अमूल के विशिष्ट मॉडल की वजह से है. आनंद, सूरत और वडोदरा जैसे क्षेत्रों की जिला डेयरियां अमूल ब्रांड के तहत अपने उत्पाद खुद बेचती हैं. ये GCMMF की आय में शामिल नहीं होते.
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इसके अलावा, ब्रांड के कुल टर्नओवर में गुजरात में पशु आहार (कैटल फीड) की बिक्री भी शामिल है. ये GCMMF के मार्केटिंग आंकड़ों में नहीं जुड़ती. अमूल की ज्यादातर ग्रोथ और बिक्री घरेलू बाजार से आती है, वहीं कंपनी ने खुद को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में भी स्थापित किया है. अमूल अमेरिका और यूरोप में ताजा दूध लॉन्च कर रही है. इसमें भारतीय प्रवासियों और अन्य उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा जा रहा है.
क्या है कंपनी की योजना?
GCMMF के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने से कहा कि हम अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तार कर रहे हैं और एक साल में 10 नए अंतरराष्ट्रीय बाजार जोड़ने की योजना है. घरेलू स्तर पर कंपनी आधुनिक उपभोक्ता जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल रही है. 1,200 से अधिक प्रोडक्ट पैक्स के साथ, कंपनी प्रोटीन-आधारित उत्पादों, प्रोबायोटिक्स, ऑर्गेनिक लाइन और वैल्यू-एडेड डेयरी जैसे चीज और छाछ पर खास ध्यान दे रही है.