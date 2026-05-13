दो रुपये लीटर बढ़े अमूल दूध के दाम, महंगाई की मार के बीच आम आदमी को 'तगड़ा झटका'

Amul Milk Price Hike : महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है. अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल दूध के सभी वैरिएंट्स पर 2 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. नई कीमतें गुरुवार से पूरे देश में लागू होंगी.

कंपनी के मुताबिक, पशु चारे, पैकेजिंग और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है. महंगाई के दौर में इस बढ़ोतरी से आम लोगों के घरेलू बजट पर भी असर पड़ सकता है.

Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which owns Anand Milk Union Limited (AMUL), has hiked the prices of various milk products, including 1 litre Amul Taaza by Rs 2 and 500 ml Amul Gold by Rs 1. Add Zee News as a Preferred Source The new prices will be effective from May 15. pic.twitter.com/3Cn1XrllVM — ANI (@ANI) May 13, 2026

इन अमूल दूध वैरिएंट्स के बढ़ेंगे दाम:

अमूल गोल्ड

अमूल ताजा

अमूल गाय का दूध

अमूल भैंस का दूध

अमूल स्लिम एंड ट्रिम

अमूल स्टैंडर्ड दूध

अमूल टी-स्पेशल

अमूल की ओर से कहा गया है कि बढ़ी हुई कीमतें 14 मई से लागू कर दी जाएंगी.