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Hindi Newsबिजनेसदो रुपये लीटर बढ़े अमूल दूध के दाम, महंगाई की मार के बीच आम आदमी को तगड़ा झटका

दो रुपये लीटर बढ़े अमूल दूध के दाम, महंगाई की मार के बीच आम आदमी को 'तगड़ा झटका'

अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल दूध के सभी वैरिएंट्स पर 2 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. नई कीमतें गुरुवार से पूरे देश में लागू होंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 07:28 PM IST
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Amul Milk Price Hike : महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है. अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल दूध के सभी वैरिएंट्स पर 2 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. नई कीमतें गुरुवार से पूरे देश में लागू होंगी.

कंपनी के मुताबिक, पशु चारे, पैकेजिंग और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है. महंगाई के दौर में इस बढ़ोतरी से आम लोगों के घरेलू बजट पर भी असर पड़ सकता है.

इन अमूल दूध वैरिएंट्स के बढ़ेंगे दाम:

  • अमूल गोल्ड

  • अमूल ताजा

  • अमूल गाय का दूध

  • अमूल भैंस का दूध

  • अमूल स्लिम एंड ट्रिम

  • अमूल स्टैंडर्ड दूध

  • अमूल टी-स्पेशल

अमूल की ओर से कहा गया है कि बढ़ी हुई कीमतें 14 मई से लागू कर दी जाएंगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Amul Milk Price Hike

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