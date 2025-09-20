दूध से दही तक सब कुछ सस्ता! अमूल ने घटाए 700 प्रोडक्ट्स के दाम, 40 रुपये तक सस्ता हुआ घी

Amul Price Update: महंगाई से जूझ रही आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है. देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड में से एक अमूल (Amul) ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है. यह कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू होगी. अब घर-घर इस्तेमाल होने वाले मक्खन, घी, पनीर, चीज और आइसक्रीम जैसी जरूरी चीजें पहले से सस्ती कीमत पर मिलेंगी. खास बात यह है कि घी पर सबसे बड़ी राहत दी गई है, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर तक घटा दी गई है.

अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा कि यह प्राइस कट सीधे तौर पर GST दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किया गया है.

यह भी पढ़ें: मदर डेयरी का दूध-घी-मक्खन हुआ सस्ता, दिल्ली-NCR में कितने रुपये में मिलेगा एक लीटर?

Add Zee News as a Preferred Source

> घी- अब 610 रुपये प्रति लीटर (पहले 650 रुपये)

> बटर (100 ग्राम)- अब 58 रुपये (पहले 62 रुपये)

> प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किलो)- अब 545 रुपये (पहले 575 रुपये)

> फ्रोजन पनीर (200 ग्राम)- अब 95 रुपये (पहले 99 रुपये)

इसके अलावा, दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन स्नैक्स, पीनट स्प्रेड और माल्ट-बेस्ड ड्रिंक जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भी नई कीमतें लागू होंगी.

ग्राहकों और बाजार पर असर

अमूल का मानना है कि दामों में यह कटौती डिमांड और कंजंप्शन को आइसक्रीम, मक्खन और चीज जैसे प्रोडक्ट्स में बढ़ावा देगी, जिनकी खपत भारत में अब भी काफी कम है. कंपनी को उम्मीद है कि इससे बिक्री और कारोबार दोनों में तेजी आएगी.

यह भी पढ़ें: GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

किसानों और कारोबार पर असर

अमूल 36 लाख किसानों का सहकारी संगठन है. कंपनी का कहना है कि दाम घटाने से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे अंततः किसानों की आमदनी और कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में अमूल ब्रांड का टर्नओवर लगभग 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जबकि GCMMF की अकेले की आय 65,911 करोड़ रुपये रही. आपको बता दें कि इससे पहले मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी.