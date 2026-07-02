कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में पहली तिमाही के दौरानल शानदार शुरुआत मिली है. इससे दूध के दाम बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है. इस साल जून में अमूल की बिक्री में प‍िछले साल के मुकाबले 22 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया है. पहली त‍िमाही यानी अप्रैल-जून के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 18 से 20 फीसदी की जोरदार बढ़त दर्ज हुई है. इस शानदार कामयाबी के पीछे गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, कोल्ड बेवरेजेस, दही और छाछ की भारी ड‍िमांड रही. इस दौरान सबसे ज्‍यादा ब‍िक्री आइसक्रीम की रही. आइसक्रीम की ब‍िक्री में जून के दौरान सालाना आधार पर लगभग 60 फीसदी की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी गई.