Amul Milk Price: देश के करोड़ों कस्टमर के लिए राहत भरी खबर है. अमूल नाम से डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाले संगठन जीसीएमएमएफ (GCMMF) की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में दूध की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. कंपनी के एमडी जयेन मेहता ने कहा कि मई में दूध की कीमत में की गई 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद फिलहाल दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है. आने वाले कुछ महीनों तक कीमतें स्थिर बनी रहेंगी, जिससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.
कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में पहली तिमाही के दौरानल शानदार शुरुआत मिली है. इससे दूध के दाम बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है. इस साल जून में अमूल की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया है. पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 18 से 20 फीसदी की जोरदार बढ़त दर्ज हुई है. इस शानदार कामयाबी के पीछे गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, कोल्ड बेवरेजेस, दही और छाछ की भारी डिमांड रही. इस दौरान सबसे ज्यादा बिक्री आइसक्रीम की रही. आइसक्रीम की बिक्री में जून के दौरान सालाना आधार पर लगभग 60 फीसदी की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी गई.
टीओआई से बातचीत में जयेन मेहता ने यह भी बताया कि भीषण गर्मी के चलते लोगों ने अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स को हाथों-हाथ लिया, जिसने कंपनी के प्रॉफिट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. भविष्य में बढ़ने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए अमूल देशभर में अपने प्रोडक्शन की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. जयेन मेहता के अनुसार कंपनी वेस्ट बंगाल में दुनिया की सबसे बड़ी दही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने जा रही है. इसके अलावा असम, बिहार, पंजाब, हैदराबाद, चित्तूर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजकोट में भी डेयरी प्लांट और प्रोसेसिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है.
यह निवेश देश में तेजी से बढ़ती दूध और डेयरी प्रोडक्ट की खपत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. इससे लंबी अवधि के दौरान सप्लाई को सुचारू रखा जा सकेगा. शुरुआत में मानसून की देरी की वजह से गुजरात में मवेशियों के लिए पानी और हरे चारे को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. हालांकि, जयेन मेहता ने कहा कि अब देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है. इसके बाद दूध प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं खत्म हो गई हैं.
कंपनी आने वाले दिनों में बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हाई-प्रोटीन फूड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नई आइसक्रीम जैसे वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट पेश करने की तैयारी कर रही है. घरेलू बाजार में धमाल मचाने के साथ अमूल विदेशी बाजार में भी तेजी से कारोबार बढ़ा रही है. अमूल अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में दूध बेच रहा है और वहां का इकलौता नेशनल मिल्क ब्रांड बन चुका है. इसके अलावा कंपनी ने स्पेन और पुर्तगाल के बाद फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में भी फ्रेश मिल्क लॉन्च कर दिया है.