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करोड़ों ग्राहकों के लि‍ए राहत, महंगा नहीं होगा अमूल का दूध; आइसक्रीम की जबरदस्‍त ड‍िमांड

Amul Price: अप्रैल से शुरू हुए नए फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान अप्रैल-जून त‍िमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 18 से 20 फीसदी की जोरदार बढ़त दर्ज हुई है. इस शानदार कामयाबी के पीछे गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, कोल्ड बेवरेजेस, दही और छाछ की भारी ड‍िमांड रही.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 02, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:06 PM IST
करोड़ों ग्राहकों के लि‍ए राहत, महंगा नहीं होगा अमूल का दूध; आइसक्रीम की जबरदस्‍त ड‍िमांड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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