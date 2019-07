ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा पर कसा तंज तो तुरंत लिया यह बड़ा फैसला

नई दिल्ली : देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्विटर यूजर के कमेंट करने के बाद बड़ा फैसला लिया है. आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर जानकारी दी कि अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. दरअसल देशभर में प्लास्टिक का प्रयोग कम करने की मुहिम चल रही है. इसी के मद्देनजर सरकार ने पॉलीथिन आदि के प्रयोग पर भी रोक लगा दी है. यदि कोई पॉलीथिन का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाता है.

इसलिए लिया यह फैसला

दरअसल, पिछले दिनों आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर बोर्ड रूम की बैठक की फोटो शेयर की थी. इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा था कि बोर्ड मेंबरों के सामने प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखा है. इन बोतलों पर एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा को सुझाव दिया. ट्विटर यूजर ने लिखा 'मुझे लगता है बोर्ड रूम में मेज पर प्लास्टिक की बोतलों की जगह स्टील की बोतल होनी चाहिए.'

Yes, plastic bottles will be banished. We were all embarrassed to see them that day... https://t.co/RwZA4tWoRE

यूजर के इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि 'प्लास्टिक की बोतलों को बैन कर दिया जाएगा. हम सभी इन बोतलों को देखकर काफी शर्मिंदा हैं. इसके अलावा महिंद्रा ने प्लास्टिक की बोतलों की री-साइकलिंग का भी समर्थन किया. आपको बता दें आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए सोशल मीडिया पर जाने जाते हैं. पिछले दिनों उन्होंने एक किसान के पेड़ पर चढ़ने वाली बाइक की तारीफ की थी. इसके अलावा उन्होंने इसे बनाने में दिलचस्पी भी दिखाई थी.

