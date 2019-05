उद्योग जगत को नई सरकार से काफी उम्मीदें, आनंद महिंद्रा ने कहा- नए अवसरों की शुरुआत

नई दिल्ली: उद्योग जगत को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एतिहासिक सुधारों के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के कदम उठाएगी. उद्योग जगत ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार को निर्णायक जनादेश मिला है, जिससे देश को दुनिया की आर्थिक ताकत बनने में मदद मिलेगी. मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को शपथ ली. इस मौके पर देश-विदेश की गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘सूर्यास्त के साथ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा हूं. लेकिन यह नई सरकार और नए अवसरों की शुरुआत है.’’ साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्पीड, फोकस और एफिसिएंसी से सरकार के चरित्र की पहचान हो तो हमें आशावादी होने की जरूरत है.

The ceremony started & finished right on time without any unnecessary additions to the program. Speed, focus & efficiency. If that’s symbolic of how the new Govt will work, then it’s time to be optimistic about the future.Congratulations to PM @narendramodi & his new team. https://t.co/SqmApdtkLu

