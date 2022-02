नई द‍िल्‍ली : सोशल मीड‍िया पर एक्‍ट‍िव रहने वाले आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) हर द‍िन क‍िसी न क‍िसी कारण सुर्ख‍ियों में बने रहते हैं. वो चाहे क‍िसी की मदद करने का मामला हो या कोई आइड‍िया पसंद आने पर, इनवेस्‍टमेंट का ऑफ‍र देने की बात हो. इस बार उन्‍हें एक मुसल‍िम युव‍क की ज‍िंदाद‍िली पसंद आ गई है. उन्‍होंने पूरा घटना से जुड़ा वीड‍ियो ट्व‍िटर पर शेयर करते हुआ ल‍िखा 'वह इसे याद कर सप्‍ताह की शुरुआत करना चाहते हैं.'

ज‍िस वीड‍ियो को आनंद मह‍िंद्रा ने शेयर क‍िया है, वो मामला भोपाल का है. यहां एक 37 वर्षीय मुस्‍ल‍िम व्‍यक्‍त‍ि ने रेलवे ट्रैक पर फंसी महिला को ट्रेन से बचाने के ल‍िए जान की बाजी लगा दी. यह घटना 5 फरवरी की बताई जा रही है. 5 फरवरी को शाम के समय एक मह‍िला रेलवे ट्रैक पार करते हुए बीच में ही फंस गई. इसी दौरान ट्रैक पर मालगाड़ी आ गई. वहां से गुजर रहे मोहम्‍मद महबूब ने जो क‍िया वो काब‍िलेतारीफ है.

पेशे से कारपेंटर महबूब की नजर जैसे ही मह‍िला पर पड़ी वह उसे बचाने के ल‍िए ट्रैक पर कूद गया. उसके मह‍िला को धक्‍का देकर ट्रैक पर ल‍िटा द‍िया और खुद भी लेट गया. दोनों कुछ देर तक रेलवे ट्रैक पर ही लेटे रहे और मालगाड़ी के ड‍िब्‍बे ऊपर से गुजरते रहे. देखते ही देखते मालगाड़ी की सभी बोग‍ियां ऊपर से न‍िकल गई और दोनों पूरी तरह सुरक्ष‍ित बच गए. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की वीड‍ियो बना ली.

Incredible bravery! 37 year old Mehboob was returning to his factory when he and some other pedestrians saw a goods train they stopped to let it pass a girl standing with her parents in fell on the tracks Mehboob sprinted dragged kept her head down @manishndtv @GargiRawat pic.twitter.com/IDqQiBLAv7

