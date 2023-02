Bengaluru Mysuru Expressway: वंदे भारत के साथ बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे का ये वीडियो कर देगा हैरान, आनंद महिंद्रा ने कहा..

Bengaluru Mysuru Expressway: बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे NH-275 पर 119 किमी का एक निर्माणाधीन हिस्सा है. एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के इस हिस्से का इस महीने के अंत तक उद्घाटन भी हो जाएगा. एक्सप्रेसवे मैसूरु और मडिकेरी सहित प्रमुख कनेक्टिविटी प्वाइंट्स के साथ बेंगलुरु से बंटवाल तक जाता है. NH275 तटीय शहर मंगलुरु (मैंगलोर) को बेंगलुरु (बैंगलोर) से भी जोड़ेगा. इसकी खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब यह एक्सप्रेसवे अलग-अलग रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरता है. ऐसे ही एक क्रॉसिंग का वीडियो जाने-माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है.

आनंद महिंद्रा ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे का एक ड्रोन वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक वंदे भारत ट्रेन को एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरते हुए देखा जा सकता है. आनंद महिंद्रा ने इस ड्रोन वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''वंदे भारत ट्रेन के नीचे से गुजरने वाले नए बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे का ड्रोन दृश्य. ग्लोबल-स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को कैसे बदल रहा है, इसका एक शक्तिशाली दृश्य है''.

Drone view of the new Bengaluru-Mysuru expressway with the Vande Bharat train passing underneath. A powerful visual symbol of how global-standard infrastructure is transforming India… pic.twitter.com/nBRiyCFHEd

— anand mahindra (@anandmahindra) February 13, 2023