Gold Mine in Andhra Pradesh: सोने की कीमत गिरने के बाद भी रिकॉर्ड लेवल पर चल रही हैं. दुनियाभर के कई केंद्रीय बैंक पिछले 18 महीने से लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं. इस बीच आई एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है. जी हां, आंध्र प्रदेश आने वाले कुछ सालों में देश को सबसे ज्यादा सोना सप्लाई करने वाला राज्य बनने जा रहा है. आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्नूल जिले के जोन्नागिरी गांव में अकेले करीब 50 टन सोने का बड़ा भंडार होने का अनुमान लगाया गया है.
राज्य के माइंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मुकेश कुमार मीना ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि जोन्नागिरी के अलावा राज्य सरकार ने सोने के खनन के लिए चार और संभावित इलाकों की पहचान की है. नए इलाकों में रामगिरी, जव्वाकुला और चिगुरुकुंटा बिसनातम शामिल हैं. यहां पर भी आने वाले समय में सोने की खोज और खनन का काम किया जा सकता है. अधिकारी ने बताया कि जोन्नागिरी में सोने का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है. इस गांव में गोल्ड माइनिंग के लिए करीब 10 साल पहले 1,500 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था.
उन्होंने बताया कि अब तक आवंटित जमीन में से केवल 500 एकड़ हिस्से पर ही खोज और खुदाई का काम किया गया है. शुरुआती अनुमान के अनुसार इसी 500 एकड़ के इलाके से करीब 13 टन गोल्ड मिलने की उम्मीद है. बाकी बची 1,000 एकड़ जमीन पर अभी सोने की खोज का काम बाकी है, इसे भी जल्दी शुरू किया जाएगा. इस पूरी जमीन पर काम पूरा होने के बाद अकेले जोन्नागिरी से ही 50 टन सोना मिलने की उम्मीद है. देश के इस हिस्से में भारी मात्रा में सोना मिलने की उम्मीद खुश करने वाली खबर है.
कर्नूल के जोन्नागिरी से 50 टन सोना मिलने की संभावना
गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 1,500 एकड़ जमीन का आवंटन
500 एकड़ जमीन में खोज शुरू हुई, 13 टन सोना मिलने की उम्मीद
रामगिरी, जव्वाकुला, चिगुरुकुंटा और बिसनातम में सोना होने की उम्मीद
एक टन कच्चे माल से निकल रहा बस 1 ग्राम सोना
पहले एक टन कच्चे माल से निकलता था 3 ग्राम सोना
सोने के खनन को लेकर सरकार की पॉलिसी पर बात करते हुए मुकेश कुमार मीना ने बताया कि गोल्ड माइनिंग ऐसा काम है, जिसमें भारी पूंजी और बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि सरकार ने टेंडर प्रोसेस के जरिये इस काम को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है. इसके साथ ही उन्होंने बड़ी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ साल में सोने के रिकवरी रेट में भारी गिरावट आई है.
उन्होंने यह भी बताया कि अब एक टन कच्चे माल को प्रोसेस करने के बाद महज एक ग्राम सोना निकल पा रहा है. पहले इतने ही माल से तीन ग्राम सोना तक मिल जाता था. उन्होंने साफ किया कि यदि यह प्रोडक्शन रेट 0.8 ग्राम से नीचे चली जाती है, तो खनन का काम आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह जाता है. इस बीच, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इसी महीने के आखिर में जोन्नागिरी गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट की ऑफिशियल रूप से शुरुआत करेंगे.