Gold Mine in Andhra Pradesh: सोने की कीमत ग‍िरने के बाद भी र‍िकॉर्ड लेवल पर चल रही हैं. दुन‍ियाभर के कई केंद्रीय बैंक प‍िछले 18 महीने से लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं. इस बीच आई एक खबर ने सबका ध्‍यान खींच ल‍िया है. जी हां, आंध्र प्रदेश आने वाले कुछ सालों में देश को सबसे ज्यादा सोना सप्लाई करने वाला राज्य बनने जा रहा है. आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया क‍ि कर्नूल जिले के जोन्‍नाग‍िरी गांव में अकेले करीब 50 टन सोने का बड़ा भंडार होने का अनुमान लगाया गया है.