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महंगे सोने के बीच खुशखबरी, देश में यहां से न‍िकलेगा 50 टन सोना! 500 एकड़ में शुरू हुआ खुदाई का काम

Jonnagiri Gold Mine: कर्नूल (आंध्र प्रदेश) के जोन्‍नाग‍िरी में करीब 50 टन सोने का बड़ा भंडार होने का अनुमान लगाया गया है. इसके लिए 1500 एकड़ जमीन का आवंटन काफी पहले क‍िया गया था. अब इसमें से 500 एकड़ पर खुदाई शुरू कर दी गई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:38 AM IST
महंगे सोने के बीच खुशखबरी, देश में यहां से न‍िकलेगा 50 टन सोना! 500 एकड़ में शुरू हुआ खुदाई का काम
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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