वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन, कारोबारी जगत में शोक की लहर

वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन, कारोबारी जगत में शोक की लहर

Anil Agarwal son Agnivesh dies : अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 11:14 PM IST
वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन, कारोबारी जगत में शोक की लहर

Agnivesh Agarwal : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने लिखा, 'आज मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन है. मेरा प्यारा बेटा, अग्निवेश, हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया. वह सिर्फ 49 साल का था. स्वस्थ था. ज़िंदगी से भरपूर था और उसके कई सपने थे. अमेरिका में स्कीइंग एक्सीडेंट के बाद वह न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में ठीक हो रहा था. हमें लगा था कि सबसे बुरा वक्त बीत गया है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था, और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया.'

'एक बेटे को अपने पिता से पहले नहीं जाना चाहिए'
अनिल अग्रवाल ने कहा- अपने बच्चे को अलविदा कहने वाले माता-पिता के दर्द को शब्दों में बयान करना असंभव है. एक बेटे को अपने पिता से पहले नहीं जाना चाहिए. इस क्षति ने हमें इस कदर तोड़ दिया है कि हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे आज भी याद है 3 जून, 1976 को पटना में अग्निवेश का जन्म. एक मध्यमवर्गीय बिहारी परिवार में पले-बढ़े अग्निवेश एक मजबूत, दयालु और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बने. अपनी मां की जिंदगी की रोशनी, एक रक्षा करने वाले भाई, एक वफादार दोस्त और एक नेक आत्मा, जिसने हर किसी को प्रभावित किया. अग्निवेश कई गुणों से परिपूर्ण थे - एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक नेता. उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की, फिर फुजैराह गोल्ड जैसी बेहतरीन कंपनी की स्थापना की, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने और सहकर्मियों व दोस्तों का सम्मान अर्जित किया. तमाम उपलब्धियों और पदों के बावजूद, वे सरल, स्नेही और सच्चे इंसान बने रहे।.

बहुत सारे सपने थे जिन्हें पूरा करना बाकी था- अनिल
 अनिल अग्रवाल ने कहा, 'मेरे लिए वे सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे. वे मेरे दोस्त थे. मेरा गौरव थे. मेरी दुनिया थे. किरण और मैं टूट चुके हैं. फिर भी, अपने इस दुख में हम खुद को याद दिलाते हैं कि वेदांता में काम करने वाले हजारों युवा भी हमारे ही बच्चे हैं. अग्निवेश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दृढ़ विश्वास रखते थे. वे अक्सर कहते थे, “पापा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है. हम कभी पीछे क्यों रहें?” हमारा एक साझा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा भारतीय को सार्थक काम मिले.' 

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अग्नि से वादा किया था कि हमारी कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज को वापस दिया जाएगा. आज मैं उस वादे को दोहराता हूं और और भी सरल जीवन जीने का संकल्प लेता हूं. उनके सामने बहुत जीवन था. बहुत सारे सपने थे जिन्हें पूरा करना बाकी था. उनकी अनुपस्थिति से उनके परिवार और दोस्तों के लिए एक गहरा खालीपन आ गया है. हम उनके सभी मित्रों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों के आभारी हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे. बेटा, तुम हमारे दिलों में, हमारे काम में और उन सभी लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहोगे जिन्हें तुमने छुआ. तुम्हारे बिना इस जीवन पथ पर चलना मेरे लिए असंभव है, लेकिन मैं तुम्हारी रोशनी को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

