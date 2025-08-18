 अनिल अंबानी के साथ SBI और अन्य बैंकों ने किया अन्याय ? फ्रॉड क्लासिफिकेशन को बिना शर्त लिया वापस
अनिल अंबानी के साथ SBI और अन्य बैंकों ने किया अन्याय ? फ्रॉड क्लासिफिकेशन को बिना शर्त लिया वापस

उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम इन दिनों एसबीआई के एक मामले को लेकर चर्चा में है. इसका असर अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में सरकारी बैंक SBI और केनरा बैंक ने फैसला लिया है, वो हैरान करता है.

Aug 18, 2025
अनिल अंबानी के साथ SBI और अन्य बैंकों ने किया अन्याय ? फ्रॉड क्लासिफिकेशन को बिना शर्त लिया वापस

Anil Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम इन दिनों एसबीआई के एक मामले को लेकर चर्चा में है. इसका असर अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में सरकारी बैंक SBI और केनरा बैंक ने फैसला लिया है, वो हैरान करता है. एसबीआई और केनरा बैंक ने पहले नोटिस जारी किया और अब उसे वापस लेकर खुद यूटर्न ले लिया है. ये दिखाना है कि बैंक किस तरह से मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से अनिल अंबानी के खिलाफ काम कर रहे हैं.  

अनिल अंबानी के खिलाफ बैंकों की मानमानी  

एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के 5 नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले कारण बताओ नोटिस जारी की, लेकिन अब उस शो-काउज नोटिस को वापस ले लिया है.  इसी तरह से केनरा बैंक ने भी पहले नोटिस जारी किया और फिर 10 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने बिना शर्त उसे वापस ले लिया.  बता दें कि केनरा बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट और अनिल अंबानी को फ्रॉड क्लासिफाई किया गया था. अब केनरा बैंक ने इसे बिना शर्त वापस ले लिया है.  

अनिल अंबानी और Rcom के खिलाफ बैंकों का भेदभाव वाला रवैया  
 
अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अनदेखी कर बैंकों ने पूरी मनमानी की और उद्योगपति के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया.  जिस तरह से एसबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर मनमाने ढंग से फैसले लिए उसने बैंक के कामकाज के तरीके, बैंक की  ट्रांसपैरेंसी, फेयरनेस और बैंक की निष्पक्षता पर सीधा-सीधा सवाल किया है. 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Anil Ambani

