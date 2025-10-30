Advertisement
बदनाम करने के लिए रची जा रही साजिश, चलाया जा रहा झूठा अभियान...कोबरापोस्ट के भ्रामक कैंपेन पर अनिल अंबानी की ओर से बड़ा खुलासा

Anil Ambani:  रिलायंस ग्रुप को लेकर कोबरापोस्ट की ओर से चलाए जा रहे भ्रामक कैपेंन को लेकर अब कंपनी ने पलटवार किया है. रिलायंस ग्रुप और कोबरापोस्ट के बीच तगड़ी जंग छिड़ गई है. अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 30, 2025, 04:41 PM IST
बदनाम करने के लिए रची जा रही साजिश, चलाया जा रहा झूठा अभियान...कोबरापोस्ट के भ्रामक कैंपेन पर अनिल अंबानी की ओर से बड़ा खुलासा

Anil Ambani Group on  Cobrapost alleges: रिलायंस ग्रुप को लेकर कोबरापोस्ट की ओर से चलाए जा रहे भ्रामक कैपेंन को लेकर अब कंपनी ने पलटवार किया है. रिलायंस ग्रुप और कोबरापोस्ट के बीच तगड़ी जंग छिड़ गई है. अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं.कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि कुछ कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्वी उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठा दुष्प्रचार कर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. कंपनी ने कहा कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ये साजिश रची जा रही है.

क्या कहा रिलायंस ग्रुप ने ?
रिलायंस ग्रुप की ओर से कहा गया कि कोबरापोस्ट की तरफ से चलाई जा रही यह मुहिम दुष्प्रचार, ब्लैकमेल और भ्रामक जानकारी पर आधारित है. रिलायंस ने इसे कॉरपोरेट हिट जॉब करार देते हुए कहा कि इसका मकसद कंपनी के साख पर वार कर शेयर बाजार को प्रभावित करना है. कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरे विवाद पर अहम जानकारी दी गई. कंपनी ने कहा कि कोबरापोस्ट, जो 2019 से निष्क्रिय था, अचानक फिर से एक्टिव हो गया है. ये दिखाता है कि यब सब पूरी तरह फंडेड कैंपेन है. कंपनी ने दावा किया कि इसके पीछे उन कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्वियों का हाथ हैं जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर की एसेट्स को डिस्ट्रेस्ड वैल्यू यानी बहुत कम कीमत पर हासिल करना चाहते हैं.

'फर्जी खुलासों का खेल चलाया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश'
रिलायंस ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि कोबरापोस्ट की ओर से किया जा रहा कथित खुलासा पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है. उसकी ओर से पहले से उपलब्ध सूचनाओं को दोहराया और तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. उसमें कोई नया खुलासा नहीं है. यह वही पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से सार्वजनिक हैं और जिनकी जांच पहले ही CBI, ED, SEBI और अन्य एजेंसियां कर चुकी हैं. अनिल अंबानी की कंपनी ने कहा कि इस तरह का प्रचार चलाना न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने के बराबर है. कंपनी ने कोबरापोस्ट पर आरोप लगाया है कि भ्रामक कैपेंन चलाकर कॉरपोरेट हिट जॉब, ब्लैकमेल और बाजार गिराने की साजिश रची जा रही है.

भ्रामक कैपेंन से शेयर बाजार को गिराने की साजिश?
रिलायंस ग्रुप ने आरोप लगाया कि जिस तरह से बीते तीन महीनों से उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों की मार्केट कैप में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है. कंपनी का कहना है कि यह गिरावट अफवाहों और ‘मैन्युपुलेटेड ट्रेडिंग’ के जरिए कराई गई है ताकि बाजार में दहशत फैले और निवेशकों का भरोसा हिले. कंपनी ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां उनके प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी पाने के लिए साजिश रच रही हैं. जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया, उसमें मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट, Rosa Power Project (UP) का जिक्र किया गया.

ब्लैकमेल करने की कोशिश
रिलायंस ने अपने बयान में कोबरापोस्ट पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया. कंपनी ने दावा किया है कि कोबरापोस्ट के प्रमुख अनिरुद्ध बहल ने ग्रुप से अवैध और अनुचित तरीके अपनाकर रियायतें हासिल करने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि कोबरापोस्ट के नाम पर रिलायंस से मामला सुलझाने की बात कर रहे थे,जो कि सीधा एक्सटॉर्शन है. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने इस पूरे मामले में बाजार नियामक SEBI को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.कंपनी चाहती है कि शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न और अचानक आई गिरावट की जांच की जाए, ताकि निवेशकों के हित सुरक्षित रहें.

रिलायंस ग्रुप के बारे में
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लिमिटेड कुल नेटवर्थ 33000 करोड़ से अधिक की है. कंपनी का टर्नओवर एनुवली 33000 करोड़ से अधिक का है. दोनों ही कंपनियां कर्जमुक्त है. कंपनी के पास 55 लाख से अधिक शेयरहोल्डर्स हैं. अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो पावर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो के कई बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वो अपने शेयरहोल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए हर कानूनी कदम उठाएगा. कंपनी ने साफ किया कि कोबरापोस्ट का भ्रामक कैपेंन कोई जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग का उदाहरण है. ग्रुप ने निवेशकों से अपील की है कि वे सिर्फ कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट्स और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं. बता दें कि कोबरापोस्ट एक इन्वेस्टिगेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो स्टिंग ऑपरेशन के लिए मशहूर है. साल 2010 में इसने कई स्टिंग ऑपरेशन किए थे. 

 

 

 

