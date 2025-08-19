अनिल अंबानी की डूबती कंपनी को मिला सहारा! सरकारी प्रोजेक्ट की बड़ी डील के बाद शेयर में 5% धमाकेदार उछाल

कभी देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां लंबे वक्त से वित्तीय संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं. ऐसे में मंगलवार को आई एक बड़ी खबर ने इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सरकारी कंपनी एनएचपीसी (NHPC) से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. इसी की बदौलत कंपनी के शेयरों में अचानक 5% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली.

मंगलवार दोपहर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने 5% की छलांग लगाते हुए 274.90 रुपये के लेवल को छू लिया. कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसे NHPC से 390 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) से जुड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) मिला है. इस प्रोजेक्ट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) भी शामिल होगा, जो देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो होगा मजबूत

इस प्रोजेक्ट के जुड़ने के बाद रिलायंस ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो और अधिक मजबूत हो जाएगा. कंपनी के पास अब लगभग 7000MWp सोलर DC क्षमता और 780MWh BESS क्षमता हो जाएगी. पहले से ही रिलायंस पावर के जरिए ग्रुप के पास 2.5GWp सोलर एनर्जी और 2.5GWhr BESS क्षमता मौजूद है. इस नई डील के बाद कुल मिलाकर कंपनी की ग्रीन एनर्जी पाइपलाइन 3GWp से अधिक सोलर क्षमता और 3.5GWhr से ज्यादा BESS क्षमता को पार कर जाएगी. इससे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोलर + BESS कंपनी बन जाएगी.

बेहद प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट 3.13 रुपये प्रति यूनिट के प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर डिस्कवर किया गया है. इसे एनएचपीसी की ओर से जारी 1,200 मेगावाट सोलर + 600 मेगावाट/2,400 मेगावाट BESS टेंडर का हिस्सा माना जा रहा है. इसमें 15 संस्थाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 14 ई-रिवर्स ऑक्शन तक पहुंचीं. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का चयन इस प्रतिस्पर्धा के बीच होना कंपनी की बड़ी जीत मानी जा रही है.

इन्वेस्टर्स को मिली राहत

लंबे समय से अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर दबाव में रहे हैं. ऐसे में यह डील न सिर्फ कंपनी की वित्तीय सेहत को संबल देगी, बल्कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी लौटाएगी. कारोबारियों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को भविष्य में स्थिर रेवेन्यू मिलेगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत होगी.