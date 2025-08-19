अनिल अंबानी की डूबती कंपनी को मिला सहारा! सरकारी प्रोजेक्ट की बड़ी डील के बाद शेयर में 5% धमाकेदार उछाल
Advertisement
trendingNow12888317
Hindi Newsबिजनेस

अनिल अंबानी की डूबती कंपनी को मिला सहारा! सरकारी प्रोजेक्ट की बड़ी डील के बाद शेयर में 5% धमाकेदार उछाल

कभी देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां लंबे वक्त से वित्तीय संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं. ऐसे में मंगलवार को आई एक बड़ी खबर ने इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनिल अंबानी की डूबती कंपनी को मिला सहारा! सरकारी प्रोजेक्ट की बड़ी डील के बाद शेयर में 5% धमाकेदार उछाल

कभी देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां लंबे वक्त से वित्तीय संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं. ऐसे में मंगलवार को आई एक बड़ी खबर ने इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सरकारी कंपनी एनएचपीसी (NHPC) से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. इसी की बदौलत कंपनी के शेयरों में अचानक 5% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली.

मंगलवार दोपहर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने 5% की छलांग लगाते हुए 274.90 रुपये के लेवल को छू लिया. कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसे NHPC से 390 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) से जुड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) मिला है. इस प्रोजेक्ट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) भी शामिल होगा, जो देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो होगा मजबूत
इस प्रोजेक्ट के जुड़ने के बाद रिलायंस ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो और अधिक मजबूत हो जाएगा. कंपनी के पास अब लगभग 7000MWp सोलर DC क्षमता और 780MWh BESS क्षमता हो जाएगी. पहले से ही रिलायंस पावर के जरिए ग्रुप के पास 2.5GWp सोलर एनर्जी और 2.5GWhr BESS क्षमता मौजूद है. इस नई डील के बाद कुल मिलाकर कंपनी की ग्रीन एनर्जी पाइपलाइन 3GWp से अधिक सोलर क्षमता और 3.5GWhr से ज्यादा BESS क्षमता को पार कर जाएगी. इससे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोलर + BESS कंपनी बन जाएगी.

यह भी पढ़ें- Mutual Fund: 1 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न! ये 5 फंड बने इन्वेस्टर्स की पहली पसंद, रिस्क भी कम

बेहद प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर प्रोजेक्ट
यह प्रोजेक्ट 3.13 रुपये प्रति यूनिट के प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर डिस्कवर किया गया है. इसे एनएचपीसी की ओर से जारी 1,200 मेगावाट सोलर + 600 मेगावाट/2,400 मेगावाट BESS टेंडर का हिस्सा माना जा रहा है. इसमें 15 संस्थाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 14 ई-रिवर्स ऑक्शन तक पहुंचीं. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का चयन इस प्रतिस्पर्धा के बीच होना कंपनी की बड़ी जीत मानी जा रही है.

इन्वेस्टर्स को मिली राहत
लंबे समय से अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर दबाव में रहे हैं. ऐसे में यह डील न सिर्फ कंपनी की वित्तीय सेहत को संबल देगी, बल्कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी लौटाएगी. कारोबारियों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को भविष्य में स्थिर रेवेन्यू मिलेगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत होगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Anil AmbaniReliance infrastructure

Trending news

मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
;