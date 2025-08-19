अनिल अंबानी के लिए डबल खुशखबरी, एक ओर विदेश में की बड़ी 'शॉपिंग', दूसरी तरफ देश में मिला तगड़ा आर्डर, कंपनी के शेयर मचा रहे हैं गदर
अनिल अंबानी के लिए डबल खुशखबरी, एक ओर विदेश में की बड़ी 'शॉपिंग', दूसरी तरफ देश में मिला तगड़ा आर्डर, कंपनी के शेयर मचा रहे हैं गदर

Anil Ambani:  उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए बीते हफ्ते कुछ खास अच्छे नहीं गुजरे हैं. 17000 करोड़ रुपये के लोन मामले में ईडी की पूछताछ ने मुश्किल बढ़ाई, लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी अनिल अंबानी की कंपनियां धमाल मचा रही है. अनिल अंबानी को निवेश पर निवेश मिल रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:08 PM IST
Anil Ambani Latest News: उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए बीते हफ्ते कुछ खास अच्छे नहीं गुजरे हैं. 17000 करोड़ रुपये के लोन मामले में ईडी की पूछताछ ने मुश्किल बढ़ाई, लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी अनिल अंबानी की कंपनियां धमाल मचा रही है. अनिल अंबानी को निवेश पर निवेश मिल रहे हैं. विदेशों से कंपनियों के लिए आर्डर आ रहे हैं. इस बीच अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ( Reliance Power) ने भूटान में बड़ी डील साइन की है. इस खबर की बदौलत आज Rpower के शेयर रॉकेट बने हुए हैं. सिर्फ रिलायंस पावर ही नहीं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ( Reliance Infra) ने भी कमाल कर दिया है. रिलायंस इंफ्रा को दिग्गज नवरत्न कंपनी NHPC ने बड़ा ऑर्डर मिला है.  

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला बड़ा ऑर्डर

अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को NHPC से बड़ा ऑर्डर मिला है. कंपनी को एनएचपीसी से लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया है. जिसके मुताबिक अंबानी की कंपनी को 390 मेगावॉट के सोलर पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट मिला है. इसके साथ ही रिलायंस के पोर्टफोलियों में 700 मेगावॉट के सोलर पावर की कैपिसिटी जुड़ गई है.  

अनिल अंबानी ने बनाई नई कंपनी  

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने भूटान में नई ज्वाइंट कंपनी बनाई है. REPL की नई कंपनी का नाम GDL रिलायंस सोलर पावर लिमिटेड रखा गया है.  24 जुलाई 2025 को भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में इसकी शुरुआत की गई है.  इस कंपनी में भूटान की सरकारी कंपनी ग्रीन डिजिटल लिमिटेड और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज की बराबरी की साझेदारी है.  मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये खबर, 11 साल पुराने विवाद में मिली जीत, खाते में आएंगे ₹28481 करोड़, दहाड़ेंगे शेयर!

 

क्या करेगी अनिल अंबानी की नई कंपनी  

अनिल अंबानी की ये ज्वाइंट कंपनी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली है.  इस डील के लिए रिलायंस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कैश पेमेंट कर 225000 शेयर खरीदे हैं, जिसके बाद वो भूटान की सरकारी कंपनी GRSPL की 50: 50 के साझेदार हो गए हैं. बता दें कि रिलायंस पावर कर्ज मुक्त हो गई है. रिलायंस पावर का मुनाफा बढ़ा है. कर्जमुक्त होते ही यह कंपनी 125 करोड़ के शुद्ध मुनाफे पर पहुंच गई है.  कर्ज चुकाकर मालामाल हुए अनिल अंबानी, सिर्फ अपनी जेब नहीं आपका भी पैसा कर रहे डबल, अब फंड जुटाने की तैयारी

 

रॉकेट बने अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर  

इन खबरों के बाहर आने के बाद से अनिल अंबानी की दोनों कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए हैं. रिलायंस इंफ्रा के शेयर 3.43% की तेजी के साथ चढ़कर 271.40 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए. वहीं रिलायंस पावर के शेयर में +3.28% की बढ़त के साथ 44.69  रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. शेयरों में तेजी, नए ऑर्डर और निवेश ने अनिल अंबानी की कंपनी को बढ़ा दिया है. बीते चार साल में रिला.ंस पावर के शेयर 5 रुपये से चढ़कर 70 रुपये तक बढ़ गए. हालांकि फिलहाल वो 44 रुपये के करीब है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 मार्च, 2025 तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति करीब  530 मिलियन डॉलर यानी करीब 46,24,32,95,000 रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें लगातार इजाफा जारी है.  

Anil Ambani

