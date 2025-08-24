 10 साल पुराने मामले में अब ये एक्शन क्यों...CBI रेड के बाद अनिल अंबानी ने तोड़ी चुप्पी, 5 सवालों के साथ आरोपों को बताया बेबुनियाद,कहा- जानबूझकर फंसाया जा रहा
10 साल पुराने मामले में अब ये एक्शन क्यों...CBI रेड के बाद अनिल अंबानी ने तोड़ी चुप्पी, 5 सवालों के साथ आरोपों को बताया बेबुनियाद,कहा- जानबूझकर फंसाया जा रहा

Anil Ambani:  दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी के 'सी विंड' वाले घर के बाहर अचानक हचलच तेज हो गई. सीबीआई की टीमें  देश के सबसे चर्चित और कभी सबसे अमीर रहे उद्योगपतियों में से एक, अनिल अंबानी के घर के अंदर अंदर दाखिल होती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 24, 2025, 11:38 AM IST
10 साल पुराने मामले में अब ये एक्शन क्यों...CBI रेड के बाद अनिल अंबानी ने तोड़ी चुप्पी, 5 सवालों के साथ आरोपों को बताया बेबुनियाद,कहा- जानबूझकर फंसाया जा रहा

Anil Ambani on CBI Raid: दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी के 'सी विंड' वाले घर के बाहर अचानक हचलच तेज हो गई. सीबीआई की टीमें  देश के सबसे चर्चित और कभी सबसे अमीर रहे उद्योगपतियों में से एक, अनिल अंबानी के घर के अंदर अंदर दाखिल होती है. खबर आती है कि 2000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड के मामले में CBI की टीमें छापेमारी कर रही है.  सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद छापेमारी की. खबर आग की तरह फैली और देशभर की मीडिया उनके घर के बाहर पहुंच जाती है. घंटों का इंतजार जारी रहा, शाम तक तलाशी चलती रही, लेकिन अंदर से कोई खबर नहीं आई.  24 घंटे के बाद अनिल अंबानी की ओर से खामोशी टूटी और उनके प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है.  

अनिल अंबानी ने पूछे 5 सवाल 

अनिल अंबानी की ओर से 24 घंटे के सन्नाटे के बाद चुप्पी तोडड़ी गई, जो सिर्फ एक सफाई नहीं, बल्कि एक सीधा पलटवार है. यह कहानी है उस पलटवार की. अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने छापेमारी से लेकर FIR तक, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. उन्होंने 5 बड़े तर्क दिए हैं. पढ़ें- अनिल अंबानी के साथ SBI और अन्य बैंकों ने किया अन्याय ? फ्रॉड क्लासिफिकेशन को बिना शर्त लिया वापस

10 साल पुराने मामले में अब ये एक्शन क्यों?

अनिल अंबानी की ओर से जारी बयान में सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि यह मामला बहुत पुराना है. उनके प्रवक्ता ने कहा, "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की यह शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी है." इसका मतलब है कि यह कोई नया फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक दशक पुराने लेन-देन का मामला है, जिसे अब उठाया जा रहा है.

मैं तो सिर्फ नाम का डायरेक्टर था, रोज के काम में कोई हाथ नहीं

अनिल अंबानी ने अपनी भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उनके प्रवक्ता के मुताबिक, "जिस समय की यह बात है, श्री अंबानी कंपनी में एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जिनकी कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट में कोई भूमिका नहीं थी." यह कहकर उन्होंने खुद को कंपनी के हर दिन के फैसलों से अलग कर लिया है. 

 जब 5 डायरेक्टर बरी, तो सिर्फ मुझे ही क्यों फंसाया जा रहा है?

यह बयान का सबसे तीखा और भावनात्मक हिस्सा है. इसमें सीधे तौर पर SBI पर "भेदभाव" का आरोप लगाया गया है. प्रवक्ता ने कहा, "यह ध्यान रखना जरूरी है कि SBI ने अपने ही आदेश से 5 दूसरे नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही वापस ले ली है. इसके बावजूद, श्री अंबानी को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है.  

कंपनी तो पहले ही बैंकों के कब्जे में है

बयान में यह भी याद दिलाया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) अब अंबानी के कंट्रोल में नहीं है. "अभी, रिलायंस कम्युनिकेशंस को SBI के नेतृत्व वाली लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) की देखरेख में चलाया जा रहा है. यह मामला पिछले 6 सालों से NCLT और सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में चल रहा है."

सारे आरोप झूठे, कानूनी लड़ाई लडूंगा

अंत में, अनिल अंबानी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. प्रवक्ता ने कहा, "श्री अंबानी सभी आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं और कानूनी तौर पर अपना बचाव करेंगे."   

सारांश  

इस मामले में एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI और सबसे बड़ा बैंक SBI है, जिनके पास  2000 करोड़ रुपये के फ्रॉड के आरोप हैं. दूसरी तरफ, अर्श से फर्श पर पहुंचे एक उद्योगपति की दलीलें हैं, जो कह रहे हैं कि यह एक दशक पुराने मामले में उन्हें जानबूझकर फंसाने की साजिश है. यह लड़ाई अब सिर्फ कंपनियों और पैसों की नहीं, बल्कि साख और वजूद की बन गई है, जिसका फैसला अब देश की अदालतें करेंगी. पढ़ें- मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए आई दोहरी खुशखबरी, विदेश में बड़ी 'शॉपिंग', देश में सरकारी कंपनी से मिला तगड़ा आर्डर, गदर मचा रहे हैं शेयर

 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

Anil Ambani

;