अनिल अंबानी के दोनों हाथों में लड्डू,पावरहाउस बनी इस कंपनी के हाथ लगा 'खजाना', दूसरी पर हुई ₹19110000000 धनवर्षा, दौड़ पड़े शेयर्स

Anil Ambani networth: उद्योगपति अनिल अंबानी एक तरफ जांच एजेंसियों के रडार पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कंपनियां कमाल कर रही हैं. खासकर रिलायंस पावर ( Reliance Power) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ( Reliance Infrastructure) के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है. बीते दो दिनों में इन कंपनियों ने अनिल अंबानी को दोहरी खुशखबरी दी है. रिलायंस पावर ने पावर और एनर्जी सेक्टर में बड़ी सफलता हासिल की है. जबकि रिलायंस इंफ्रा ने अपनी तिमाही नतीजों से सबको हैरान कर दिया.

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के हाथ लगा जैकपॉट

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को बड़ी उपलब्धि मिली है. RPower की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (Reliance NU Energies Pvt Ltd) ने बड़ी डील की है.रिलायंस एनयू एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ने एसजेवीएन लिमिटेड के 1500 MW/6000 MWh फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर में बड़ी जीत हासिल की है. अनिल अंबानी की कंपनी ने इस नीलामी में 750 MW/3000 MWh की सबसे बड़ी हिस्सेदारी जीती है. टेंडर सरकारी कंपनी SJVN की ओर से जारी किया गया था. इस नीलामी नें 14 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अनिल अंबानी की कंपनी ने सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर बड़ी जीत पा ली है. बता दें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बिजली वितरण कंपनियों को हाइब्रिड सिस्टम के जरिए डिस्पैचेबल रिन्यूएबल पीकिंग पावर सप्लाई की जाएगी.

रिलायंस इंफ्रा के बेहतरीन नतीजे

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने Q2 यानी सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए हैं. कंपनी ने मुनाफे और ऑपरेशनल इनकम में सुधार किया है.कंपनी के नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है. सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 1911.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. ये Q1FY25 के 59.84 करोड़ रुपये से बेहतर रहा है. हालांकि पिछले साल समान तिमाही के मुकाबले इस मुनाफे में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. Q2FY25 में कंपनी का मुनाफा 4082.53 करोड़ रुपये था. इसका EBITDA साल-दर-साल 202 फीसदी बढ़कर 2265 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. रिलायंस इंफ्रा का कुल कंसोलिडेटेड आय तिमाही-दर-तिमाही 5 फीसदी बढ़कर 6309 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

कितनी बढ़ी संपत्ति

रिलायंस इंफ्रा के बेहतरीन नतीजों की बदौलत कंपनी का कंसोलिडेट नेटवर्थ सितंबर 2025 तक 16921 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो जून 2025 में 14855 करोड़ रुपये था. कंपनी ने जानकारी दी है कि उनका स्टैंडअलोन बैंक डेब्ट जीरो हो गया है. वहीं कंपनी का कंसोलिडेटेड एसेट्स 69708.76 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस खबर के आने के बाद से कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है. रिलायंस इंफ्रा के शेयर 3 फीसदी चढ़कर 178 रुपये पर पहुंच गया. रिलायंस पावर 1.99% की तेजी के साथ 42.01 रुपये पर पहुंच गया.

मुश्किल में फंसे हैं अनिल अंबानी

अनिल अंबानी और उनी कंपनियां फिलहाल ईडी की जांच से गुजर रही है. उनकी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और लोन धोखाधड़ी के आरोप हैं. जांच एजेंसियों की ओर से उनकी संपत्तियां कुर्क की गई है. इन खबरों के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब वो वापसी कर रहे हैं.