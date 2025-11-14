Advertisement
हर जांच में ED को पूरे सहयोग का भरोसा, 15 साल पुराने केस पर खुलकर बोले अनिल अंबानी

Anil Ambani: अनिल अंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को हर जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है. अनिल अंबानी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई, वहीं 15 पुराने उस केस के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे लेकर ईडी की जांच चल रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 14, 2025, 10:50 AM IST
हर जांच में ED को पूरे सहयोग का भरोसा, 15 साल पुराने केस पर खुलकर बोले अनिल अंबानी

Anil Ambani on ED Case: उद्योगपति अनिल अंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को हर जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है. अनिल अंबानी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई, वहीं 15 पुराने उस केस के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे लेकर ईडी की जांच चल रही है. अनिल अंबानी की ओर से उनके प्रवक्ता ने कहा कि ईडी की ओर से अनिल अंबानी को भेजा गया समन फेमा जांच से संबंधित है, न ही PMLA से. अनिल अंबानी की ओर से मीडिया में चल रही खबरों को भी खंडन किया गया है.  

अनिल अंबानी का जवाब

अनिल अंबानी की ओर से मीडिया में चल रही फेक खबरों का खंडन करने हुए प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी साझी की गई है, जिसमें कहा गया कि ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को मीडिया रिलीज जारी कर इस बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि अनिल अंबानी को Jaipur-Reengus highways Project से संबंधि FEMA जांच में समन जारी किया गया है.  

15 साल पुराना केस  

बता दें कि यह मामला 15 साल पुराना है. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2010 में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  को जयपुर-रिंगस हाईवे का ठेका मिला था, जो पूरी तरह से घरेलू ठेका था, जिसमें किसी भी तरह कोई फॉरेंस फंडिंग शामिल नहीं था.जेआर टोल रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और बीते चार सालों से यह NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है. कंपनी की ओर से अनिल अंबानी के रोल को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है और कहा गया है कि  अनिल अंबानी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं. वो अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक कंपनी में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवा देते रहे जिस दौरान उनका कंपनी के डेली ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं रहा था.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

AMIL AMBANI

