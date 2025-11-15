Advertisement
trendingNow13004874
Hindi Newsबिजनेस

मुसीबतें भी कम नहीं कर रही अन‍िल अंबानी का हौंसला, कर्मचार‍ियों के लि‍ए क‍िया यह बड़ा ऐलान

Reliance Power Share Price: र‍िलायंस पावर का शेयर शुक्रवार को 41 रुपये पर और र‍िलायंस इंफ्रा का शेयर 185.90 रुपये पर बंद हुआ. अब र‍िलायंस ग्रुप की तरफ से 2500 कर्मचार‍ियों के ल‍िये ESOP का ऐलान क‍िये जाने के बाद शेयर में तेजी आ सकती है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुसीबतें भी कम नहीं कर रही अन‍िल अंबानी का हौंसला, कर्मचार‍ियों के लि‍ए क‍िया यह बड़ा ऐलान

Reliance Group ESOP: अन‍िल अंबानी और उनकी कुछ कंपन‍ियां इन द‍िनों बुरे दौर से गुजर रही हैं. इसके बावजूद उनके र‍िलायंस ग्रुप ने अपनी दो कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infra) और रिलायंस पावर (Reliance Power) में पहल पहली बार कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOP) का ऐलान क‍िया है. यह प्‍लान दोनों कंपन‍ियों के कुल 2,500 कर्मचारियों को कवर करेगा. ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि इस पहल से यह साफ होता है क‍ि हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं.

शेयरहोल्‍डर्स से कब दी मंजूरी?

3 नवंबर 2024 को शेयरहोल्‍डर्स की तरफ से ESOP देने की मंजूरी दी गई थी. ग्रुप की तरफ से बताया गया क‍ि ज्‍यादातर कर्मचारी अपनी लॉयल्टी और टर्नअराउंड जर्नी में योगदान के सम्मान में 10 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकेंगे. र‍िलायंस ग्रुप की तरफ से उठाया गया यह कदम कर्मचारियों को कंपनी की सफलता में ह‍िस्‍सेदार बनाने की कोश‍िश है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या है ESOP
ESOP यानी एम्‍पलायी स्‍टॉक ऑप्‍शन प्‍लान (Employee Stock Option Plan) कंपनी का एक प्रोग्राम है, जिसमें कर्मचारियों को कम कीमत पर कंपनी के शेयर खरीदने का अध‍िकार द‍िया जाता है. उदाहरण की बात करें तो रिलायंस ने 10 रुपये फेस वैल्यू पर ESOP दिया है. कर्मचारी बाद में ये शेयर मार्केट प्राइस पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं. इससे कर्मचार‍ियों में कंपनी में मालिकाना हक हास‍िल करने की भावना आती है. कर्मचारी मेहनत से कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और इससे उनका फायदा भी होता है.  यह कर्मचार‍ियों को लॉन्‍ग टर्म, वफादारी और उनके प्रदर्शन को र‍िवॉर्ड देने का तरीका है. आसान शब्‍दों कहा जा सकता है कंपनी का हिस्सा बनो, प्रॉफ‍िट में साझेदार बनो.

एक नजर में रिलायंस ग्रुप
र‍िलायंस इंफ्रा और र‍िलायंस पावर में 50 लाख से ज्‍यादा निवेशक हैं. रिलायंस ग्रुप की तरफ से मौजूदा समय में 28,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार द‍िया जाता है और लाखों कस्‍टमर को सर्व‍िस दी जाती है. ग्रुप की कुल एसेट वैल्यू 1,07,123 करोड़ रुपये है, जबकि नेटवर्थ 40,856 करोड़ रुपये है. यह ESOP कर्मचारियों के योगदान को मंजूरी देने के साथ ही कंपनी मजबूती को भी द‍िखाता है.

 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Anil Ambani

Trending news

बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा