मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये खबर, 11 साल पुराने विवाद में मिली जीत, खाते में आएंगे ₹28481 करोड़, दहाड़ेंगे शेयर!
Advertisement
trendingNow12873411
Hindi Newsबिजनेस

मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये खबर, 11 साल पुराने विवाद में मिली जीत, खाते में आएंगे ₹28481 करोड़, दहाड़ेंगे शेयर!

Anil Ambani Share: उद्योगपति अनिल अंबानी लगातार मुश्किलों से जूझ रहे हैं. अनिल अंबानी की कंपनी जांच एजेंसियों के रडार पर है. कर्ज और बैंक लोन मामले में पूछताछ चल रही है, लेकिन इन सब खबरों के बीच अनिल अंबानी की एक कंपनी के शेयर अचानक चढ़ने लगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 09, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये खबर, 11 साल पुराने विवाद में मिली जीत, खाते में आएंगे ₹28481 करोड़, दहाड़ेंगे शेयर!

Anil Ambani share: उद्योगपति अनिल अंबानी लगातार मुश्किलों से जूझ रहे हैं. अनिल अंबानी की कंपनी जांच एजेंसियों के रडार पर है. कर्ज और बैंक लोन मामले में पूछताछ चल रही है, लेकिन इन सब खबरों के बीच अनिल अंबानी की एक कंपनी के शेयर अचानक चढ़ने लगे. Reliance Infrastruture के शेयरों में तेजी देखने को मिली. शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रस्ट्रक्चर के शेयर इंट्रा डे पर 8 फीसदी पर उछल गए. शेयर 269 रुपये से चढ़कर 290.70 रुपये पर पहुंच गए.  हालांकि बाद में मुनाफावसूली के चक्कर में शेयर बाद में 3 फीसदी टूट गए. रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में इस तेजी के पीछे वो गुड न्यूज है, जो इस मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी के लिए संजीवनी से कम नहीं है. 

अनिल अंबानी के लिए 11 साल बाद आई खुशखबरी  

अनिल अंबानी की कंपनी को 11 साल पुराने विवाद मामले में बड़ी खुशखबरी मिली है. रिलायंस  इंफ्रास्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट से उसकी सहायक कंपनियों BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर 28481 करोड़ रुपये की वसूली करने की अनुमति मिल गई है. सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी की कंपनी को अगले चार सालों में इस रकम की वसूली की अनुमति दे दी है.   ₹500 वाले फोन से चमकी थी किस्मत, वोडाफोन, एयरटेल के छुड़ा दिए थे छक्के...पर भाई ने ही बिगाड़ा अनिल अंबानी का खेल, दिवालिया हो गई कंपनी

  

11 साल पुराने विवाद में मिली राहत  

अनिल अंबानी की कंपनी का ये विवाद साल 2014 से चल रहा था.  कोर्ट ने बीएसईए डिस्कॉमम, बीएसईएस यमुना पावर, बीएसईएस राजधानी पावर की ओर ये दायर रिट याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब इस मामले में फैसला  अनिल अंबानी की कंपनी पक्ष में आया है. कंपनी को अब इस फंड को ग्राहकों से वसूलने का अधिकार मिल गया है. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग को दी और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त को दो बीएसईएस वितरण कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं और सिविल अपीलों का निपटारा कर दिया है.  फैसले में कोर्ट ने पारदर्शिता और समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए विद्युत नियामकों और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण को आदेश जारी किए हैं.  बता दें कि बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजली वितरण कंपनियां  है. ये कंपनी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करती है, दिल्ली में इनके 53 लाख से अधिक ग्राहक है. कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की देखरेख में वसूली प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे दिल्ली के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है.  

 

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Anil Ambani

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;