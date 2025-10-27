63 की उम्र में इस महिला ने खड़ी की 2500000000 रुपये की कंपनी, जानिए कैसे हुआ ये कमाल?

क्या आप कभी किसी ऐसी महिला से मिले हैं. जिसका दृढ़ संकल्प न सिर्फ खुद की लाइफ बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलने की ताकत रखता हो? ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है 63 वर्षीय अंजू श्रीवास्तव की, जो विंग्रीन्स फॉर्म्स (Wingreens Farms) की CEO हैं. उनकी स्टोरी कमाल की है. अमेरिका में 25 साल तक सफल करियर बनाने के बाद अंजू ने वहां की आरामदायक लाइफ छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया. उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात थी- भारतीय किसानों की मुश्किलें और उनकी आर्थिक असुरक्षा. उन्होंने ठान लिया कि अब उनका जीवन उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा. इसी सोच से जन्म लिया विंग्रीन्स फॉर्म्स ने- एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है. आज, अंजू श्रीवास्तव न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं. उन्होंने साबित किया कि सच्ची सफलता वही है जो समाज को भी साथ लेकर चले.

अंजू ने ये देखा कि भारत के किसानों के पास बहुत जमीन है, फिर भी उनकी जेबें खाली थीं. ये देखकर अंजू ने उनकी मदद करने का निश्चय किया. उन्होंने अपनी इस योजना के लिए थोड़ी सी लैंड किराए पर ली और किसानों को काम पर रखा. अंजू ने तय किया कि वो विदेशी जड़ी-बूटी उगाएगी और उन्हें बेचकर फायदा कमाएगी. उसे विश्वास था कि ये एक सफल व्यवसाय साबित होगा. लेकिन दुर्भाग्यवश, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ. कोई खरीदार नहीं मिला, जड़ी-बूटियां नहीं बिकीं, नुकसान हुआ, और बहुत सारी जड़ी-बूटियां बेकार पड़ी रह गईं.

खुद को निराश नहीं होने दिया

लेकिन अंजू ने खुद को निराश नहीं होने दिया. अंजू अपने दिमाग को काम में लगाया और एक शानदार विचार सोचा. उन्होंने तुलसी को पेस्टो डिप में बदल दिया और उसे 'विंग्रीन्स फ़ार्म्स' नाम से शहर की छोटी दुकानों में बेचना शुरू किया. समय के साथ उसका ये आईडिया सफल होने लगा.

₹250 करोड़ से अधिक वार्षिक बिक्री

अंजू ने ये देखा कि भारत में अमेरिका की तरह स्वास्थ्यवर्धक और प्रामाणिक डिप्स और सॉसेज की कमी थी. तब उन्होंने किसानों का समर्थन जारी रखा. धीरे-धीरे विंग्रीन्स फ़ार्म्स ने मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया. अब अंजू की कंपनी की वार्षिक बिक्री ₹250 करोड़ से अधिक हो गई है.