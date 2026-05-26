Annapurna Bhandar 2026: क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना? महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Annapurna Bhandar 2026 : पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं के लिए अपनी सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ लॉन्च करने जा रही है. इस योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. 1 जून से पैसे ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन फॉर्म 27 मई, बुधवार से उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कल्याणी में प्रेस से बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की. अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP का एक बड़ा चुनावी वादा था. ये योजना TMC की लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए लागू की जा रही है.

क्या है योजना का उद्देश्य?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है. इसका मकसद घरेलू खर्च और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ कम करना है. हर महीने ₹3,000 की राशि लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी.

कौन होंगे पात्र?

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक आधिकारिक पात्रता मानदंड जारी नहीं किए हैं, लेकिन समान योजनाओं के आधार पर निम्न शर्तें लागू होने की संभावना है:

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आवेदक महिला पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होनी चाहिए

उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए

महिला निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए

आवेदक के पास BPL, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता परिवार (PHH) राशन कार्ड होना जरूरी है

परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए

कौन नहीं ले पाएगा लाभ?

वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे

पश्चिम बंगाल के बाहर रहने वाली महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी

निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा

आयकर देने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

वोटर आईडी कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

BPL/AAY/PHH राशन कार्ड

बैंक पासबुक या हालिया बैंक स्टेटमेंट

आय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पश्चिम बंगाल सोशल सिक्योरिटी पोर्टल पर जाएं

‘Apply Online’ या ‘New Application’ विकल्प चुनें

मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से सत्यापन करें

आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी भरें

जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें

फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन रेफरेंस नंबर नोट कर लें

संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन और मंजूरी का इंतजार करें

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

नजदीकी ब्लॉक ऑफिस, नगरपालिका कार्यालय या सरकारी सेवा केंद्र जाएं

वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सावधानीपूर्वक भरें

सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ फॉर्म जमा करें

जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

योजना शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Track Application’ विकल्प चुनें और अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें. इसके अलावा, आवेदक अपनी रसीद लेकर स्थानीय ब्लॉक या नगरपालिका कार्यालय जाकर ऑफलाइन भी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन फॉर्म में मांगी जा सकती हैं ये जानकारियां