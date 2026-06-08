registration anywhere in tamil nadu: प्रॉपर्टी का रज‍िस्‍ट्रेशन कराना क‍िसी आफत से कम नहीं लगता. डॉक्‍यूमेंटशन करना और फ‍िर रज‍िस्‍ट्री के ल‍िए अपॉइंटमेंट लेना...ये सब ऐसे काम हैं, ज‍िन्‍हें करने में आप थक जाते हैं. कई बार आपको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रज‍िस्‍ट्री कराने के लि‍ए चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. इन सब कामों को करके आप इतने थ‍क जाते हैं क‍ि इसे शब्‍दों में बयां नहीं कर पाते. लेक‍िन अब तमिलनाडु में 'एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन' प्रोसेस शुरू क‍िया जा रहा है. इसके तहत आपको कहीं पर भी रज‍िस्‍ट्री कराने की सुव‍िधा म‍िल सकेगी. यानी इससे आपके टाइम की भी खू‍ब बचत होगी.