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Anywhere Registration System: कहीं से भी हो जाएगी प्रॉपर्टी की रज‍िस्‍ट्री, तहसील जाने के झंझट से छुटकारा; सरकार लेकर आई नया न‍ियम

What is registration anywhere: तमिलनाडु सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी के खरीदारों को राहत देने के मकसद से 'रज‍िस्‍ट्रेशन एनीव्‍हेयर' स‍िस्‍टम शुरू क‍िया गया है. इसके तहत आप कहीं से भी अपनी रज‍िस्‍ट्रेशन ऑनलाइन माध्‍यम से करा सकेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:56 PM IST
Anywhere Registration System: कहीं से भी हो जाएगी प्रॉपर्टी की रज‍िस्‍ट्री, तहसील जाने के झंझट से छुटकारा; सरकार लेकर आई नया न‍ियम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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