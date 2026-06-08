registration anywhere in tamil nadu: प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना किसी आफत से कम नहीं लगता. डॉक्यूमेंटशन करना और फिर रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेना...ये सब ऐसे काम हैं, जिन्हें करने में आप थक जाते हैं. कई बार आपको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रजिस्ट्री कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं. इन सब कामों को करके आप इतने थक जाते हैं कि इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते. लेकिन अब तमिलनाडु में 'एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन' प्रोसेस शुरू किया जा रहा है. इसके तहत आपको कहीं पर भी रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिल सकेगी. यानी इससे आपके टाइम की भी खूब बचत होगी.
तमिलनाडु के प्रॉपर्टी खरीदारों और निवेशकों के लिए बड़ी और राहत वाली खबर सामने आ रही है. जी हां, तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन विभाग अपने 'एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन' यानी कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा को कुछ चुनिंदा कैटेगरी के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी करने जा रहा है. रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम बेहद क्रांतिकारी माना जा रहा है. विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ ही हफ्तों में नए ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.
नए सिस्टम के शुरू होने के बाद आम नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) के चक्कर नहीं काटने होंगे. अब आवेदक किसी भी जगह से और किसी भी समय सीधे विभागीय पोर्टल पर जाकर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड और सबमिट कर सकेंगे. नए डिजिटल सिस्टम के तहत जैसे ही सब-रजिस्ट्रार की तरफ से ऑनलाइन सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट की जांच कर मंजूरी दी जाएगी, वैसे ही वह डॉक्यूमेंट अधिकारी के डिजिटल साइन के साथ तैयार हो जाएगा. इसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को सीधे आवेदक के लॉगइन अकाउंट में भेज दिया जाएगा.
इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का फायदा देते हुए इसे आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिलीवर कर दिया जाएगा. विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस जरूरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दायरे में पहली बार बेचे जाने वाले प्लॉट (प्लॉट की पहली बिक्री), फ्लैटों का पहला रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जारी की जाने वाली सेल डीड और बैंक लोन से जुड़े मॉर्टगेज व रसीद जैसे जरूरी दस्तावेजों को शामिल किया जाएगा.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह सिक्योर और फ्रॉड से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सख्त नियम तय किए हैं. इसके तहत जमीन या फ्लैट की डील से जुड़े सभी पक्ष, यहां तक कि गवाहों के पहचान का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा. इसके साथ ही, फ्रॉड रोकने के लिए आवेदकों का वेरिफिकेशन पूरी तरह बायोमेट्रिक बेस्ड अंगुलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) या आंखों की पुतली (आइरिस) के स्कैन के जरिए किया जाएगा. विभाग ने इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी साफ कर दिया है.