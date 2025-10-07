2026 में होगी नौकरियों की बारिश, सैलरी में होगी बंपर ग्रोथ, रिपोर्ट में खुलासा

Salaries in India : भारत में 2026 में वेतन में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है. ये ग्रोथ 2025 में दर्ज की गई 8.9 प्रतिशत ग्रोथ से अधिक है. हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद मजबूत जॉब मार्केट को दर्शाता है. ये जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में सामने आयी है.

इन सेक्टर में होगी सबसे अधिक सैलरी

AoN PLC के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) जैसे सेक्टर में सबसे अधिक सैलरी बढ़ोतरी देखी जाएगी. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती हैं, जबकि NBFC में वेतन में 10 प्रतिशत की ग्रोथ हो सकती है. ऑटोमोटिव और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उद्योगों में 9.6 प्रतिशत, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विस में 9.7 प्रतिशत, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में 9.2 प्रतिशत, रिटेल में 9.6 प्रतिशत और लाइफ साइंस में 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये वेतन में इजाफा केमिकल्स में 8.8 प्रतिशत, ई-कॉमर्स में 9.2 प्रतिशत, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) में 9.1 प्रतिशत, वैश्विक क्षमता केंद्रों में 9.5 प्रतिशत, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट में 9.4 प्रतिशत, बैंकिंग में 8.6 प्रतिशत और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सर्विसेज में 6.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें : देश के सर्व‍िस एक्‍सपोर्ट में जबरदस्‍त तेजी, 14 प्रतिशत बढ़कर 102 अरब डॉलर पर पहुंचा

AoN के मुताबिक, भारत की मजबूत घरेलू खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सहायक नीतिगत उपाय व्यवसायों को विकास और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं. एओन में पार्टनर और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर रूपांक चौधरी ने कहा कि रियल एस्टेट और एनबीएफसी जैसे प्रमुख क्षेत्र टैलेंट इन्वेस्टमेंट में अग्रणी हैं. कंपनियां वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी सस्टेनेबल ग्रोथ और वर्कफोर्स स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पारिश्रमिक के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रही हैं.

नौकरी छोड़ने की दर कम हुई

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नौकरी छोड़ने की दर धीरे-धीरे कम होकर 2025 में 17.1 प्रतिशत हो गई है, जो 2024 में 17.7 प्रतिशत और 2023 में 18.7 प्रतिशत थी.

ये डेटा एक अधिक स्थिर टैलेंट लैंडस्केप की ओर इशारा करता है, जहां कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने और भविष्य के लिए एक मजबूत वर्कफोर्स बनाने के लिए अपस्किलिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में निवेश करने में सक्षम हो रही हैं. एओन के एसोसिएट पार्टनर अमित कुमार ओटवानी ने कहा कि हाल के कर सुधार भारत के बिजनेस एनवायरमेंट को बदल रहे हैं, खासकर कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोटिव सेक्टर को लाभ पहुंचा रहे हैं.