PM मोदी की PLI योजना का कमाल, भारत से Apple का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, बेचे इतने अरब डॉलर के iPhone

iPhone export from India: एक समय था जब आईफोन को भारत में विदेशों से आयात यानी मंगाया जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है. जी हां, आज विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनी Apple भारत में ही आईफोन का निर्माण कर रही है. इसके तहत अब भारत की धरती से आईफोन को दुनिया में भेजा जा रहा है. यह कमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएलआई (PLI) स्कीम यानी Production-Linked Incentive का भी है. भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है. उन्होंने कहा है कि भारत में एप्पल ने वाकई में जबरदस्त तरक्की की है! अब आइए जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर तक भारत से एप्पल ने कितने अरब डॉलर के आईफोन को विदेशों में निर्यात यानी बेचा है और इसके साथ ही जानेंगे कि क्या है पीएम मोदी की सरकार की पीएलआई योजना.

50 अरब डॉलर का निर्यात

दुनिया में फोन और अपने अन्य कई प्रोडक्ट्स के मामले में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अब भारत की धरती से भी कमाल कर दिया है. कंपनी ने मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा उठाते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. जी हां, एप्पल ने दिसंबर 2025 तक भारत से दुनिया में आईफोन निर्यात करने में डंका बजा दिया है और कंपनी का शिपमेंट रिकॉर्ड 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्पल के लिए लागू किए गए पांच वर्षीय पीएलआई अवधि में अभी तीन महीने बाकी हैं. उम्मीद की जा रही है कि इन बाकी के तीन महीनों में एप्पल की और तगड़ी बिक्री होगी.

एप्पल ने वाकई में जबरदस्त तरक्की की- केंद्रीय मंत्री

भारत की धरती से एप्पल की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जताते हुए अपनी बात कही है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा- एप्पल ने वाकई में जबरदस्त तरक्की की है!दिसंबर 2025 तक अकेले आईफोन का निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया.... उन्होंने आगे लिखा, " प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीएलआई नीति के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर उत्पादन हो रहा है और भारत अब केवल फोन असेंबल नहीं कर रहा है, हम पैमाने, विश्वसनीयता और विश्वास का निर्यात कर रहे हैं."

पीएलआई योजना के बारे में

पीएलआई (PLI) स्कीम का पूरा नाम Production-Linked Incentive (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) है, यह भारत सरकार की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली एक योजना है. इसका उदे्श्य भारत में विदेशी निवेशों को बढ़ाना, उन्हें आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ाने के साथ देश में रोजगार भी बढ़ाना है. इस स्कीम के तहत पात्र कंपनियों को प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर तय नियम के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन यानी सब्सिडी मिलता है. इस योजना का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों को मिलता है. इस स्कीम के तहत भारत में कई विदेशी निवेश आए हैं और आ भी रहे हैं. इससे देश में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. इसके साथ ही देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.