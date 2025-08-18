1000 करोड़ रेंट... Apple ने भारत में किया बड़ा धमाका, बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस के लिए हुई सबसे महंगी डील!

भारत की सिलिकॉन वैली कहलाने वाले बेंगलुरु में iPhone निर्माता कंपनी एप्पल (Apple) ने एक और बड़ा दांव खेला है. डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉपस्टैक (Propstack) के अनुसार, एप्पल ने बेंगलुरु में करीब 2.7 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लिया है. इस डील की शुरुआत 3 अप्रैल 2025 से हुई है और यह कंपनी के भारत में सबसे बड़े निवेशों में से एक मानी जा रही है.

इस नए ऑफिस स्पेस के लिए एप्पल ने शुरुआत में ही महीने का 6.3 करोड़ रुपये किराया तय किया है, जो हर साल 4.5% की दर से बढ़ेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में एप्पल केवल किराया, कार पार्क और मेंटेनेंस चार्ज पर ही 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगा. यही वजह है कि इस डील को अब तक की सबसे महंगी ऑफिस लीज डील माना जा रहा है.

बेंगलुरु में कहां खुलेगा एप्पल का ऑफिस

प्रॉपस्टैक द्वारा देखे गए रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, एप्पल ने रियल एस्टेट फर्म एंबेसी ग्रुप (Embassy Group) से यह प्रॉपर्टी लीज पर ली है. कंपनी ने बेंगलुरु के एंबेसी जेनिथ (Embassy Zenith) टॉवर में 5वीं से लेकर 13वीं मंजिल तक की कुल 9 फ्लोर बुक की हैं. इसके साथ ही कार पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी इस डील का हिस्सा हैं. शुरुआती समझौते के समय एप्पल ने 31.57 करोड़ रुपये का डिपॉजिट भी जमा कराया है.

भारत iPhone का सबसे बड़ा निर्यातक

एप्पल इस समय भारत से मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्यातक है. वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने देश से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के iPhones एक्सपोर्ट किए हैं. ऐसे में बेंगलुरु में यह नई डील भारत में एप्पल के बढ़ते फोकस को दिखाती है. कंपनी के पास पहले से ही बेंगलुरु और हैदराबाद में इंजीनियरिंग टीमें काम कर रही हैं और यह नया निवेश भारत में उसकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा.

ट्रंप की नाराजगी के बावजूद भारत में एप्पल का दांव

दिलचस्प बात यह है कि यह डील ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर एप्पल की भारत में बढ़ती एक्टिविटी की आलोचना की थी. इसके बावजूद कंपनी ने भारत में अपने विस्तार की रफ्तार को धीमा करने के बजाय और तेज करने का संकेत दिया है.