यूं ही भारत के लिए ट्रंप की अनदेखी नहीं कर रहे थे टिम कुक, ये आंकड़े दे रहे हैं भारत में आईफोन की दीवानगी की गवाही

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए एप्पल को अपना मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भारत से हटाने को कहा. ट्रंप ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उनके भारी टैरिफ का सामना करना होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 29, 2025, 07:43 PM IST
iPhone in India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए एप्पल को अपना मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भारत से हटाने को कहा. ट्रंप ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उनके भारी टैरिफ का सामना करना होगा. ट्रंप की धमकी की अनदेखी करते हुए ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत में न केवल प्रोडक्शन जारी रखा, बल्कि निवेश बढ़ा दिया. जिस भारतीय मार्केट के लिए वो ट्रंप की अनदेखी कर रहे हैं, उसके पीछे भारत के लिए प्यार नहीं बल्कि कमाई के ये आंकड़े हैं. ये आंकड़े भारत में ऐप्पल की दीवानगी बयां कर रही है.  

भारत में ऐप्पल की दीवानगी   

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन आईफोन 16 है. इसकी 65 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई है.  अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल इंक. ने भारत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. आसान क्रेडिट, कैशबैक जैसे विभिन्न ऑफर्स की बदौलत आईफोन 16 अब भारत का सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है, जिसने चीन की वीवो के सबसे लोकप्रिय बजट मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया है.  

65 लाख आईफोन 16 की सेल 
काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने 2025 के पहले 11 महीनों में आईफोन 16 के करीब 65 लाख यूनिट्स बेचे और इसके साथ ही यह भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया. एप्पल ने इस अवधि में एंड्रॉएड फोन बनाने वाली कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया. बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स समर्थित वीवो का वाई29 5जी इस अवधि में 47 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, 33 लाख बिक्री के साथ आईफोन 15 भी भारत में बेस्ट‑सेलिंग फोन की टॉप 5 लिस्ट में शामिल रहा.  

एप्पल के फोन, जिनकी कीमत आईफोन 15 के लिए 47,000 रुपए से शुरू होती है, वीवो के सबसे अधिक बिकने वाले हैंडसेट (14,000 रुपए) की कीमत से तीन गुना से भी अधिक है. रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल की यह सफलता बदलते ग्राहक व्यवहार को दर्शाती है. पहले भारत में ज्यादातर लोग एंट्री‑लेवल और मिड‑रेंज फोन ही खरीदते थे, लेकिन अब महंगे स्मार्टफोन की मांग बढ़ रही है.  

एप्पल ने भारत में स्थानीय निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है. हाल ही में कंपनी ने बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में तीन नए एप्पल स्टोर खोले, जिससे भारत में इसके कुल पांच स्टोर हो गए. एप्पल ने ग्राहकों के लिए नो‑कॉस्ट ईएमआई, कैशबैक और बैंक स्कीम जैसी सुविधाएं भी दी हैं, जिससे कंपनी के महंगे फोन खरीदना आसान हो गया है.  

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एप्पल ने नवंबर में भारत से 2 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए, जो अब तक का सबसे बड़ा है. कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में एप्पल इंडिया ने घरेलू बिक्री में 9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनाया और हर पांचवें आईफोन का निर्माण या असेंबली भारत में किया गया. भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ने ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यू में 12 प्रतिशत का योगदान दिया. साथ ही, कंपनी ने पहली बार भारत में महंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल का निर्माण भी शुरू किया. कंपनी की फाइलिंग में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका से 178.4 अरब डॉलर का रेवेन्यू आया, जो एप्पल के ग्लोबल रेवेन्यू का करीब 43 प्रतिशत है और इन आईफोन में से बढ़ती संख्या भारत से भेजी गई. आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज

