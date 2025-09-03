एप्पल ने भारत में चौथा रिटेल स्टोर किया लॉन्च, अब यहीं होंगे Iphone 17 सीरीज के सभी मॉडल असेंबल

टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना चौथा रिटेल स्टोर खोलकर भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है. कंपनी ग्राहकों को एप्पल के उत्पादों की पूरी रेंज देखने और खरीदने का मौका देगा. एप्पल का यह नया स्टोर न केवल खरीदारी का केंद्र होगा, बल्कि ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड सर्विस, तकनीकी सहायता और “टुडे एट एप्पल” के तहत मुफ्त में सीखने के लिए सेशन भी देगा.

भारत में एप्पल का यह चौथा रिटेल स्टोर है, जो पुणे के कल्चर और लर्निंग सेंटर के बीच स्थित है. कंपनी घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में नए रिकॉर्ड बना रही है और बाजार में अपनी पकड़ को दोगुना कर रही है. खास बात यह है कि आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल अब भारत में असेंबल किए जाएंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी और अमेरिकी टैरिफ जोखिमों से बचाव होगा.

एप्पल बढ़ा रहा अपना मार्केट

एप्पल के रिटेल की सीनियर प्रेसिडेंट डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा कि वे भारत में ग्राहकों से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं. बेंगलुरु में नया स्टोर खोलने के कुछ ही दिनों बाद पुणे के कोरेगांव पार्क स्टोर का खुलना कंपनी की भारत में बढ़ती योजना का हिस्सा है. ओ'ब्रायन ने बताया कि यह स्टोर उन सभी लोगों के लिए एक खास जगह होगी, जो नए उत्पाद खरीदना चाहते हैं, तकनीकी सहायता चाहते हैं या अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं. यह स्टोर 11 राज्यों से आए 68 टीम सदस्यों को साथ लेकर काम करेगा, जो ग्राहकों को आईफोन 16, आईपैड एयर, मैकबुक एयर और अन्य उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी और सहायता देंगे.

ग्राहक सेवा और सीखने के अवसर

एप्पल के इस नए स्टोर में ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड सेटअप, आईओएस पर स्विचिंग की मदद, ट्रेड-इन ऑप्शन और फाइनेंसिंग योजनाएं भी मिलेंगी. इसके अलावा “टुडे एट एप्पल” के तहत मुफ्त में रोजाना सिखाने वाले सेशन होंगे, जो छात्रों और आम लोगों को एप्पल उपकरणों का बेहतर उपयोग करना सिखाएंगे.

भारत में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में वृद्धि

कंपनी ने भारत में अपने उत्पादन को काफी तेज किया है. खास बात यह है कि आगामी आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल भारत में असेंबल किए जाएंगे, जो एप्पल के लिए एक बड़ा कदम है. हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई के बीच भारत से 7.5 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात किए गए, जबकि पूरे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 17 अरब डॉलर था. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में आईफोन असेंबलिंग में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 22 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है. 2025 तक एप्पल भारत में सालाना 6 करोड़ आईफोन का उत्पादन करने की योजना बना रही है, जबकि इस वित्त वर्ष में यह संख्या लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच थी.

