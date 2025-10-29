Nvidia और Microsoft के बाद Apple ने बनाया रिकॉर्ड, हासिल किया नया मुकाम, 4 ट्रिलियन डॉलर क्लब में हुई एंट्री

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एप्पल के शेयर 9 सितंबर के बाद से करीब 13% बढ़ चुके हैं. इस साल ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी के स्टॉक्स पॉजिटिव हुए हैं.
Apple market capitalisation : दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Apple ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है. कंपनी का मार्केट मूल्य (Market Value) मंगलवार को 4 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹334 लाख करोड़) के पार कर गया है. अब एप्पल, Nvidia और Microsoft के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है.
शेयरों में 56% से ज्यादा की बढ़ोतरी
अप्रैल से अब तक iPhone मैन्युफैक्चरर Apple के शेयरों में 56% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान कंपनी के मार्केट वैल्यू में करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. इसका मुख्य कारण है कंपनी के नए iPhone मॉडल्स को लेकर बढ़ा उत्साह और मजबूत बिक्री.
रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में नए प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद से Apple के शेयर लगभग 13% तक बढ़े हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि LSEG के आंकड़ों के मुताबिक Apple के शेयर वर्तमान में आने वाले 12 महीनों की अनुमानित कमाई (projected earnings) के 33.2 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि Nasdaq 100 का ये रेश्यो 27.42 है यानी निवेशक Apple को लेकर ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं.
ब्लूमबर्ग से बात करते हुए एनालिस्ट ने कहा कि भले ही Apple आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में कुछ पीछे रहा हो, लेकिन कंपनी ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मोर्चे पर जबरदस्त सफलता हासिल की है.
टॉप पर है Nvidia
एप्पल, Nvidia और माइक्रोसॉफ्ट के बाद 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली तीसरी कंपनी है. फिलहाल, Nvidia 4.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ टॉप पर है. Apple इतिहास में 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाली तीसरी लिस्टेड कंपनी बन गई है.