दुकान का किराया ₹50000000...यूपी में खुले Apple के नए स्टोर में ऐसा क्या है खास ? दिल्ली-मुंबई सबको पछाड़ बना सबसे महंगा आईफोन स्टोर

iPhone मेकर Apple भारत में अपने स्टोर्स बढ़ा रही है. दिल्ली, मुंबई , बेंगलुरु और पुणे के बाद अब कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला है. यूपी के नोएडा में एप्पल  का स्टोर खोला गया है. दिल्ली से सटे नोएडा के DLF मॉल में 11 दिसंबर 2025 को इस स्टोर की ओपनिंग हुई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 11, 2025, 04:35 PM IST
Apple Store in Noida: iPhone मेकर Apple भारत में अपने स्टोर्स बढ़ा रही है. दिल्ली, मुंबई , बेंगलुरु और पुणे के बाद अब कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला है. यूपी के नोएडा में एप्पल  का स्टोर खोला गया है. दिल्ली से सटे नोएडा के DLF मॉल में 11 दिसंबर 2025 को इस स्टोर की ओपनिंग हुई. साल 2023 में दिल्ली के साकेत और मुंबई के बीकेजी में अपने पहले स्टोर के साथ दस्तक देने वाले एप्पल ने अब पांचवां स्टोर खोल लिया है. 

कहां खुला ऐप्पल का नया स्टोर  

नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल  का अपना नया रिटेल स्टोर खुला है.इस नए वाले Apple Store में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रखा गया है. यहां आने वाले ग्राहकों को iPhone 17 सीरीज, M5 चिप वाला iPad Pro और 14-इंच MacBook Pro जैसे एप्पल के सारे डिवाइस मिलेंगे. लोग सीधे स्टोर से एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे. स्टोर में ग्राहकों को पर्सनल गाइडेंस देने के लिए Apple Specialists मौजूद हैं, जो उन्हें प्रोडक्ट डेमो और डिवाइस सेटअप सपोर्ट देंगे. 

कितना है  Apple स्टोर का किराया  

डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के ग्राउंड फ्लोर पर Apple का ये स्टोर खोला गया है, जिसे 11 साल के लीज पर लिया गया है. 8,240 वर्ग फुट का प्राइम स्पेस स्टोर में गैरेज का डिस्प्ले शानदार तरीके से किया गया है. किराए की बात करें तो इसका एनुअल किराया 5.4 करोड़ है. यानी मंथली रेंट  लगभग 45.3 लाख रुपया है. जिसमें हर तीन साल में 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. दिल्ली के साकेत एप्पल स्टोर का किराया लगभग 40 लाख रुपये प्रति माह है, जो मुंबई के बीकेसी स्टोर के किराए के करीब है, हालांकि साकेत स्टोर आकार में छोटा है और यह लीज लगभग 10-11 साल की है.  इसी तरह से बेंगलुरु में वार्षिक किराया 2.09 करोड़ रुपये है . 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

