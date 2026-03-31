Advertisement
trendingNow13160537
Hindi NewsबिजनेसApril 1 Rule Changes: आज आधी रात के बाद बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

April 1 Rule Changes: आज आधी रात के बाद बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

 इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इसलिए इनके बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले कौन से 10 बड़े वित्तीय बदलाव होंगे?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

April 1 Rule Changes: आज आधी रात के बाद बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

April 1 Rule Changes :  नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से देश में श्रम और टैक्स सिस्टम से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 संशोधित रिबेट लिमिट, बैंकिंग और ट्रैवल से जुड़े नियम शामिल हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इसलिए इनके बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले कौन से 10 बड़े वित्तीय बदलाव होंगे?

1. इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू

ये नया कानून 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप लाना है. अब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की आय को टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा. इसके अलावा सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 और चैप्टर 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. ज्यादा टैक्स रिबेट का फायदा

नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की आय पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना होगा. ये फायदा Section 87A के तहत बढ़े हुए रिबेट के कारण मिलेगा. इसके साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड लोगों को एडिशनल राहत देगा.

3. TDS फॉर्म में बदलाव

1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 लागू होगा. इसका उद्देश्य टैक्स डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाना और सैलरी और ब्याज आय की रिपोर्टिंग को बेहतर करना है.

4. PAN कार्ड के नियम सख्त

अब PAN आवेदन के लिए आधार कार्ड जन्मतिथि का पर्याप्त प्रमाण नहीं होगा. आवेदकों को 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे लीगल दस्तावेज देने होंगे.

ये भी पढ़ें : सुकन्‍या समृद्धि, PPF और NSC पर अब क‍ितना ब्‍याज म‍िलेगा? सरकार ने ल‍िया बड़ा फैसला

5. सॉवरेन गोल्ड बांड्स (SGB) में बदलाव

अब SGB पर टैक्स छूट केवल RBI की प्राइमरी इश्यू से खरीदे गए निवेश पर ही मिलेगी. स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए SGB पर मुनाफा टैक्सेबल होगा. इस पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म गेन के रूप में टैक्स लगेगा.

6. विदेशी यात्रा पर TCS दरों में बदलाव

पहले 7 लाख रुपये तक 5% और उससे अधिक पर 20% TCS लगता था. अब 1 अप्रैल से सभी अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज पर 2% फ्लैट TCS लगेगा, वो भी बिना किसी न्यूनतम सीमा के.

7. ATM निकासी नियमों में बदलाव

कई बैंकों ने ATM नियम अपडेट किए हैं. HDFC बैंक अब UPI ATM ट्रांजैक्शन को फ्री लिमिट में शामिल करेगा, जबकि 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति निकासी 23 रुपये शुल्क लगेगा. बंधन बैंक मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देगा. इसके बाद 23 रुपये शुल्क लगेगा. कम बैलेंस के कारण फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये तक चार्ज लग सकता है.

8. रिवाइज्ड ITR की नई डेडलाइन

अब टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 12 महीने का समय मिलेगा. ये पहले 9 महीने था. हालांकि, 9 महीने के बाद फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी.

9. LPG कीमतों में बदलाव संभव

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते 1 अप्रैल से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।.

10. ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त

इंडियन रेलवे ने रिफंड नियमों को सख्त कर दिया है. अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 4 घंटे थी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

April 1 Rule Changes

Trending news

'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?