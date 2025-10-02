Aravind Srinivas Net worth: कौन हैं भारत के सबसे युवा अरबपति अरविंद श्रीनिवास?

Aravind Srinivas Net Worth 2025: हर इंसान का सपना होता है कि वो अमीर बने, लेकिन कुछ लोग मेहनत और हुनर से इस सपने को सच कर दिखाते हैं. हाल ही में M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हुई है, जिसमें 31 साल के अरविंद श्रीनिवास (Aravind Srinivas) को भारत का सबसे युवा अरबपति बताया गया है.

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास?

अरविंद श्रीनिवास मूल रूप से भारत के चेन्नई से हैं. उनका जन्म 7 जून 1994 को हुआ है. उन्होंने IIT मद्रास से बीटेक और एमटेक किया और आगे चलकर कैलिफोर्निया से पीएचडी पूरी की. श्रीनिवास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काम शुरू किया और OpenAI तथा Google Brain जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप की. AI में गहरी समझ हासिल करने के बाद साल 2022 में उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म Perplexity AI लॉन्च किया. ये कंपनी आज ChatGPT और Gemini जैसे बड़े AI चैटबॉट्स को टक्कर दे रही है.

अरविंद श्रीनिवास की नेट वर्थ

हुरुन लिस्ट के मुताबिक, Perplexity AI की मार्केट वैल्यू अब लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी को कई बड़ी टेक कंपनियों से निवेश मिला है और ये तेजी से बढ़ रही है. Perplexity AI ने भारत में विस्तार के लिए हाल ही में Airtel के साथ साझेदारी भी की गई, जिससे कंपनी को अच्छा फायदा हुआ. इस समय अरविंद श्रीनिवास की कुल नेटवर्थ ₹21,190 करोड़ आंकी गई है.

हुरुन इंडिया की लिस्ट में कौन- कौन से युवा शामिल?

हुरुन इंडिया की इस लिस्ट में अरविंद श्रीनिवास के अलावा कई और युवा उद्यमियों के नाम भी हैं.

कैवल्य वोहरा (Zepto) – उम्र 22 साल, संपत्ति ₹4,480 करोड़

आदित पालिचा (Zepto) – उम्र 23 साल, संपत्ति ₹5,380 करोड़

रितेश अग्रवाल (OYO) – उम्र 31 साल, संपत्ति ₹14,400 करोड़

रोहन गुप्ता (SG Finserve) – उम्र 26 साल, संपत्ति ₹1,140 करोड़

त्रिशनीत अरोड़ा (TAC Security) – उम्र 30 साल, संपत्ति ₹1,820 करोड़

M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में 451 लोग मुंबई से, 223 नई दिल्ली से और 116 बेंगलुरु से हैं. लिस्ट में 101 महिलाएं शामिल हैं.