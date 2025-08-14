 Bank Holiday: कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद
Bank Holiday: कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद

अगर आपके पास बैंक से जुड़ा जरूरी काम अटका है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. बैंक अगले तीन दिन तक बंद रहने वाले हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 14, 2025, 04:14 PM IST
Bank Holiday: कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद

Bank holiday on 15th August: अगर आपके पास बैंक से जुड़ा जरूरी काम अटका है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. बैंक अगले तीन दिन तक बंद रहने वाले हैं. बैंक ब्रांच 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त कर बंद रहने वाले हैं.  यानी अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई काम बचा है तो अब आपको 18 अगस्त तक का इंतजार करना होगा.  

बैंकों में लंबी छुट्टी 

अगर आपको बैंक का कोई जरूरी काम निपटाना है तो अगले कुछ दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है.  बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे.  16 अगस्त को भी शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी.  17 अगस्त को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे.  15 अगस्त से सिर्फ ₹15 में टोल प्लाजा पार, शुरू हो रहा है सालभर चलने वाला एनुअल फास्टैग, कहां से खरीदे, कैसे करेगा काम ? सारे जवाब यहां

 

बैंक कब-कब बंद रहेंगे 

  • 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 16 अगस्त: जन्माष्टमी के मौके पर देश के अधिकांश हिस्से में बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौके पर 16 अगस्त को गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, श्रीनगर ,और आंध्र प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.  
  • 17 अगस्त को रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 

कौन-कौन से काम होंगे

बैंकों के बंद रहने पर चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनाने जैसे काम नहीं हो सकेंगे. बैंक के ब्रांच जाकर कैश जमा-निकासी का काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग काम करती रहेगी.  आप डिजिटल बैंकिंग , नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से किसी को पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं.  एटीएम से कैश निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

bank holiday

