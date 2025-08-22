अगस्‍त के 9 द‍िन में से तीन ही द‍िन खुलेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी ल‍िस्‍ट
अगस्‍त के 9 द‍िन में से तीन ही द‍िन खुलेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी ल‍िस्‍ट

Bank Holidays In August 2025: 23 अगस्‍त को महीने का चौथा शन‍िवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 24 अगस्‍त को संडे और 25 को देश के कुछ ह‍िस्‍सों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में असम में लगातार तीन द‍िन बैंकों का अवकाश रहेगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:32 PM IST
अगस्‍त के 9 द‍िन में से तीन ही द‍िन खुलेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी ल‍िस्‍ट

Bank Holiday List in August: अगर आपको भी अक्‍सर बैंक से जुड़े काम के लि‍ए ब्रांच जाना होता है तो आपको यह पता होना चाह‍िए क‍ि ब्रांच कब खुल रही है या कब नहीं? र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथा शनिवार सभी बैंकों की छुट्टी रहती है. 23 अगस्त को चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 24 अगस्‍त को रव‍िवार होने के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा.

25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभव तिथि

इसके बाद सोमवार यानी 25 अगस्‍त को कुछ एर‍िया में बैंक का अवकाश है. 25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव के तिरुभव तिथि के मौके पर असम में बैंक बंद रहेंगे. इस कारण वहां कल से लगातार तीन द‍िन बैंक बंद रहेंगे. 26 को मंगलवार में बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी. 27 को भी गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में अवकाश रहेगा. गणेश पूजा के द‍िन 27 अगस्त को गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में बैंक बंद रहने वाले हैं. गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यानी 28 अगस्त को नुआखाई (Nuakhai) पर्व के कारण ओडिशा और गोवा में भी बैंक बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें: कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद

छुट्टियों में भी कर सकते हैं बैंक से जुड़े ये काम
छुट्टियों में भले ही बैंक की ब्रांच बंद रहती हैं. लेकिन आप ऑनलाइन सर्व‍िस का यूज कर सकते हैं. आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी डिजिटल सर्व‍िस का यूज करके कई काम कर सकते हैं. इसके जर‍िये आप पैसे निकालना या ट्रांसफर करने का भी काम कर सकते हैं. डिजिटल मोड जैसे UPI, NEFT, RTGS के जरिये कस्‍टमर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप एफडी भी कर सकते हैं.

बैंक की छुट्टियां हर राज्‍य में अलग-अलग
अकाउंट बैलेंस चेक करने के अलावा बिलों का पेमेंट भी ऑनलाइन क‍िया जा सकता है. ये सभी सर्व‍िस बैंक की छुट्टी वाले दिन भी काम करती हैं. आपको बता दें बैंक की छुट्टियां हर राज्‍य में अलग-अलग होती हैं. ये छुट्ट‍ियां वहां के स्थानीय रीति-रिवाज और त्योहार पर न‍िर्भर करती हैं. इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है क‍ि आरबीआई (RBI) की तरफ से छुट्टियों का कैलेंडर जारी क‍िया जता है. इसमें हर राज्य के लिए छुट्टियों की तारीख दी होती है. बैंक जाने से पहले ग्राहक इस कैलेंडर को देख सकते हैं या अपने बैंक की लोकल ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बैंक की छुट्टियों पर बड़ा अपडेट, इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे; फॉरेन दे लें पूरी लिस्ट

अगस्त 2025 में बैंक हॉलीडे की ल‍िस्‍ट
> 23 अगस्त- सभी बैंकों का चौथा शनिवार अवकाश
> 25 अगस्त- असम में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि मनाई जाएगी
> 27 अगस्त- गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की छुट्टी.
> 28 अगस्त-ओडिशा और गोवा में गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) / नुआखाई के कारण अवकाश रहेगा.
> 24 और 31 अगस्त का अवकाश देशभर में संडे के कारण रहेगा.

 

