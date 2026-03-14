Bank Holidays List: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को देशभर में बैंक बंद रहते हैं. यही कारण है कि आज देशभर में सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक बंद रहेंगे.
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Banks Open Or Closed on March 14: अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो आपको छुट्टियों की लिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आप आज यदि बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इस खबर को पढ़ लीजिए. आज महीने का दूसरा शनिवार है और आप यदि नजदीकी ब्रांच जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज बैंक बंद हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमानुसार महीने के दूसरे शनिवार को देशभर में बैंक बंद रहते हैं. आरबीआई (RBI) कैलेंडर में दूसरा और चौथा शनिवार हमेशा बैंक की छुट्टी का दिन होता है. आज देशभर में सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक बंद रहेंगे. आज कोई स्टेट स्पेसिफिक त्योहार नहीं है, केवल दूसरे शनिवार की वजह से बैंक बंद हैं.
मार्च 2026 में बैंक की होली और राम नवमी के कारण आम महीनों के मुकाबले ज्यादा छुट्टियां हैं. आरबीआई (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार महीने में कुल 18 दिन बैंक बंद है. इसमें महीने के दूसरे-चौथे शनिवार के अलावा सभी संडे भी शामिल हैं. मार्च की शुरुआत में होली का त्योहार मनाया गया. इस कारण 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक बैंकों की छुट्टी रही. इसके बाद 13 मार्च को चपचार कुट के कारण आइजॉल में बैंक बंद रहेंगे.
17 मार्च को शब-ए-कद्र पर जम्मू, श्रीनगर और इंफाल में छुट्टी रहेगी. 19 मार्च को गुड़ी पड़वा / उगादी / तेलुगु न्यू ईयर के कारण बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि में बैंक बंद रहेंगे. 20 मार्च को ईद - उल - फित्र (रमजान) / जुमात-उल-विदा पर कई राज्यों में छुट्टी रहेगी. 26 मार्च को राम नवमी के कारण कई राज्यों में छुट्टी है. 31 मार्च को महावीर जयंती पर बैंकों का अवकाश रहेगा. इसके अलावा दूसरे-चौथे शनिवार और संडे को बैंक बंद रहेंगे.
नॉर्मल वर्किंग डेज में ज्यादातर बैंक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं. एसबीआई (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलते हैं. प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC, Axis, Kotak 9:30 AM से 4:30 PM या 3:30 PM तक काम करते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ ब्रांच 9:45 AM से 4:45 PM या 10 AM से 5 PM तक खुली रहती हैं. ज्यादातर केनरा बैंक 10 AM से 3:30 PM तक ओपन रहते हैं.
बैंक यूनियन लंबे समय से फाइव-डे वीक की मांग कर रही हैं यानी सभी शनिवार और रविवार की छुट्टी. जनवरी के महीने में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी इस मांग को लेकर देशभर में हड़ताल की थी. यूनियनों का कहना है इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और परिवार के साथ समय बिता सकेंगे. आरबीआई (RBI), (LIC), स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स आदि पहले से ही शनिवार को बंद रहते हैं. यूनियंस की तरफ से प्रपोजल दिया गया है कि सोमवार से शुक्रवार 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करके कस्टमर सर्विस प्रभावित न हों. अभी यह मांग सरकार के पास लंबित है यूनियनों की तरफ से लगातार दबाव बढ़ रहा है.
महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद होने के बावजूद आप अपने जरूरी काम आसानी से निपटा सकते हैं. इस दौरान आप ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम (ATM) या मोबाइल ऐप से अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं.