आज से लगातार चार द‍िन तक बंद रहेंगे बैंक, SBI में अकाउंट वाले जरूरत में ऐसे चलाएं काम

Bank Worker Strike on 27th January: 24 जनवरी को चौथा शन‍िवार होने के कारण बैंकों की छुट्टी है. इसके अलावा संडे और मंडे की छुट्टी है. 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी यून‍ियन ने हड़ताल पर जाने का आह्वान क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:24 AM IST
Bank Holidays in January: अगर आपका भी अगले कुछ द‍िन में बैंक जाने का प्‍लान है तो इसके लि‍ए आपको बैंक हॉलीडे के बारे में सही से जानकारी होना जरूरी है. देशभर के बैंक अगले चार द‍िन बंद रहेंगे. जी हां, इस दौरान बैंकों में काम नहीं होगा. 24 जनवरी यानी शन‍िवार को चौथे सैटरडे के कारण बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार जनवरी महीने में हर महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी.

चार द‍िन बंद रहेंगे बैंक!

छुट्ट‍ियों के दौरान कस्‍टमर नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, UPI और एटीएम के जरिये पैसा न‍िकाल और ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसी तरह अपने ब‍िल का भी भुगतान कर सकते हैं. 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी को बैंकों की संडे की छुट्टी है. इसके अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण देशभर में बैंक नहीं खुलेंगे. इसके अलावा 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करने की बात कही है. यद‍ि वे हड़ताल पर गए तो मंगलवार को भी बैंकों में काम नहीं होगा. इस तरह 24 से लेकर 27 जनवरी तक लगातार चार द‍िन बैंक बंद रहेंगे.

27 जनवरी को बैंक हड़ताल की तैयारी
बैंक कर्मचारी यूनियन 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का प्‍लान कर रही है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने बैंकों में फाइव डे वर्क‍िंग को लेकर हड़ताल की बात कही है. UFBU का कहना है क‍ि बैंक कर्मचारियों का 5 दिन का वर्क‍िंग वीक होना चाह‍िए. इससे काम का बोझ कम होगा और एफ‍िश‍िएंसी बढ़ेगी. ज्‍यादातर सरकारी दफ्तर और वित्तीय संस्थान पहले से ही हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं. यूनियन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया क‍ि सोमवार से शुक्रवार तक 40 मिनट अतिरिक्त काम करके बैंकों को शन‍िवार बंद करने का प्रावधान क‍िया जाए. आपको बता दें आरबीआई, एलआईसी, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और मनी मार्केट पहले ही हर शनिवार को बंद रहते हैं.

SBI की तरफ से क्‍या कहा गया?
स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) ने अपने कस्‍टमर को एडवाइजरी जारी कर बताया कि हड़ताल के कारण बैंक की सर्व‍िस प्रभाव‍ित हो सकती हैं. बैंक जरूरी सर्व‍िस देने की कोशिश करेगा. बैंक ने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा क‍ि नगद के लि‍ए ATM / ADWM यूज करें. इसके अलावा अन्‍य क‍िसी जरूरत के ल‍िए कस्टमर सर्विस प्‍वाइंट (CSP) पर जाएं. आप इस दौरान नेट बैंकिंग, YONO ऐप, मोबाइल बैंक‍िंग, UPI जैसे डिजिटल मोड को यूज कर सकते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

