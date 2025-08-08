कल बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? अपने घर के पास वाली ब्रांच को लेकर जान‍िए पूरा अपडेट
कल बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? अपने घर के पास वाली ब्रांच को लेकर जान‍िए पूरा अपडेट

Bank Holidays on Rakshabandhan: आरबीआई की तरफ से इस बार रक्षाबंधन को लेकर क‍िसी अलग छुट्टी का ऐलान नहीं क‍िया गया है. इस बार रक्षाबंधन के त्‍योहार के द‍िन महीने का दूसरा शन‍िवार है. ज‍िस कारण देशभर के बैंक बंद रहेंगे. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:31 PM IST
Bank Holidays in August: आरबीआई (RBI) की तरफ से क्षेत्रवार बैंक की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट जारी की जाती है. इस कारण अलग-अलग त्‍योहार पर यह कंफ्यूजन बना रहता है क‍ि बैंक कहां पर खुलेंगे और कहां पर बंद रहेंगे. कल यानी 9 अगस्‍त को रक्षाबंधन का त्‍योहार है. रक्षाबंधन के मौके पर कहां बैंक खुलेंगे और कहां बंद रहेंगे, अगर आपको भी इसको लेकर कंफ्यूजन है तो अब आपका कन्‍फ्यूजन दूर हो जाएगा. कल रक्षा बंधन के मौके पर अगस्‍त महीने का दूसरा शनिवार है. दूसरा शन‍िवार होने के कारण कल बैंकों में छुट्टी रहेगी.

हर महीने के दूसरे-चौथे शनिवार को बंद रहते हैं बैंक

भारतीय र‍िजर्व बैंक (RBI) के अनुसार देश के सभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा शन‍िवार को ह‍िन्‍दुओं का त्‍योहार रक्षाबंधन भी है, इसी द‍िन झूलन पूर्णिमा भी है. भारतीय र‍िजर्व बैंक (RBI) के अनुसार रक्षाबंधन का त्‍योहार 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टी' की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा आरबीआई की तरफ से अगस्त महीने में कुल 9 छुट्टियों का ऐलान क‍िया गया है. आइए देखते हैं पूरे महीने की छुट्टियों की ल‍िस्‍ट-

> 8 अगस्त को तेंडोंग ल्हो रुम फाट त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है. इस दिन गंगटोक में बैकों की छुट्टी रही थी. लेपचा समुदाय के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश से बचने के लिए तेंडोंग पर्वत पर गए थे. इस त्योहार को उसी घटना की याद में मनाया जाता है.

> रक्षाबंधन का त्‍योहार देश में ह‍िन्‍दुओं के बीच मनाया जाता है. अहमदाबाद, भुवनेश्‍वर, भोपाल, देहरादून, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और शिमला के बैंक इस मौके पर बंद रहते हैं. सावन महीने के आखिरी दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है.

> 13 अगस्त को देशभक्त दिवस, मणिपुर का एक अहम दिन है. 1891 के एंग्लो-मणिपुर जंग में शहीद हुए मणिपुरी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 13 अगस्त को इंफाल के सभी बैंक बंद रहते हैं.

> 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर देश में राष्‍ट्रीय अवकाश होता है. इसलिए इस दिन देश के सभी बैंक बंद रहते हैं. यह दिन ब्रिटिश शासन से मिली आजादी की याद दिलाता है.

> 16 अगस्त को श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी का त्योहार है. अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्‍नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, श्रीनगर और विजयवाड़ा में इस द‍िन बैंकों का अवकाश रहेगा.

> 19 अगस्त को महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन है. इस द‍िन त्रिपुरा में छुट्टी रहेगी और अगरतला के बैंक इस द‍िन बंद रहेंगे. बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा राज्य के राजा थे, उनका जन्म 19 अगस्त 1908 को हुआ था.

> 25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की पुण्यतिथि है. यह छुट्टी असम के लोगों की तरफ से मनाई जाती है. इस दिन गुवाहाटी के बैंक बंद रहते हैं. यह दिन असम के मशहूर संत, व‍िद्वान और सांस्कृतिक प्रतीक श्रीमंत शंकरदेव की मौत की याद में मनाया जाता है.

> 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी/ विनायक चतुर्थी है. यह त्‍योहार देशभर में मनाया जाता है. अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्‍वर, चेन्‍नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा के बैंक इस दिन बंद रहेंगे.

> 28 अगस्त को गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है. नुआखाई के मौके पर भुवनेश्‍वर और पणजी के बैंक बंद रहेंगे. नुआखाई खासतौर से ओडिशा में मनाया जाता है. यह नई फसल के स्वागत का त्योहार है.

क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Bank holidaysRBI

