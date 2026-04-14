Stock Market Holiday: क्या आज शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी; BSE-NSE पर नहीं होगा कारोबार! जानें पूरी डिटेल

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Stock Market Holiday Today: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. मंगलवार यानी आज 14 अप्रैल 2026 को डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जयंती के मौके पर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं होगी. बता दें, सरकार द्वारा इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसी वजह से बैंक, स्कूल, सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ इक्विटी मार्केट भी पूरी तरह बंद रहेंगे. सोमवार को बाजार में आई तेज गिरावट और वैश्विक तनाव के माहौल के बीच निवेशकों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने का एक दिन का समय मिलेगा. अंबेडकर जयंती के बाद मई महीने में भी बाजार कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा.
मई 2026 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
1 मई: महाराष्ट्र दिवस
28 मई: बकरीद
क्या MCX में भी रहेगा अवकाश?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) का शेड्यूल थोड़ा अलग रहता है. 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का सेशन बंद रहेगा. हालांकि, शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक का सेशन खुला रहेगा. यानी निवेशक शाम के समय सोना, चांदी और कच्चे तेल में ट्रेडिंग कर सकेंगे.
बाजार में गिरावट क्यों आई?
सोमवार यानी 13 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सेंसेक्स लगभग 2.16% टूटकर 75,868 तक आ गया, जबकि निफ्टी भी करीब 2.05% गिरकर 23,555 के स्तर पर पहुंच गया है. इस गिरावट की बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय तनाव रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही है. इसके बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को लेकर सख्त कदम उठाने की खबर से वैश्विक बाजारों में घबराहट बढ़ गई है.
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है. सोमवार को तेल की कीमतों में करीब 7% की तेजी आई और ये 102 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं.