/Stock Market Holiday: ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर NSE-BSE खुलेगा या रहेगा बंद? यहां चेक करें स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट

Will markets remain closed tomorrow: शेयर बाजार 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर नियमित ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा. NSE और BSE ने इक्विटी मार्केट के लिए इनमें से किसी भी तारीख को ट्रेडिंग हॉलिडे के रूप में निर्धारित नहीं किया है.
Will markets remain closed tomorrow: शेयर बाजार 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर नियमित ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा. NSE और BSE ने इक्विटी मार्केट के लिए इनमें से किसी भी तारीख को ट्रेडिंग हॉलिडे के रूप में निर्धारित नहीं किया है. इसका मतलब है कि निवेशक बुधवार यानी 26 अगस्त और शुक्रवार 28 अगस्त को सामान्य बाजार समय के दौरान ट्रेडिंग कर सकेंगे. नियमित इक्विटी मार्केट सेशन ट्रेडिंग वाले दिनों में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होता है.
नहीं. ईद-ए-मिलाद के मौके पर 26 अगस्त 2026 को NSE और BSE इक्विटी ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे. 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद के मौके पर सेटलमेंट हॉलिडे है. सेटलमेंट हॉलिडे का मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार का इक्विटी ट्रेडिंग सेगमेंट बंद रहेगा. इसलिए निवेशक 26 अगस्त को भी ऑर्डर प्लेस और ट्रेड एक्सीक्यूट कर सकेंगे, जबकि सेटलमेंट से जुड़े लेनदेन अलग शेड्यूल के अनुसार हो सकते हैं.
नहीं। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन NSE और BSE खुले रहेंगे. रक्षाबंधन को इक्विटी मार्केट के निर्धारित ट्रेडिंग हॉलिडे में शामिल नहीं किया गया है. इसलिए शुक्रवार को नियमित मार्केट टाइमिंग के अनुसार ट्रेडिंग जारी रहेगी.
अगस्त के त्योहारों के बाद अगली निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टी 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के मौके पर होगी. NSE के 2026 हॉलिडे कैलेंडर में 14 सितंबर को ट्रेडिंग हॉलिडे के तौर पर शामिल किया गया है.
अगस्त के बाद बची ट्रेडिंग छुट्टियां:
14 सितंबर: गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर: दशहरा
10 नवंबर: दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर: प्रकाश गुरुपर्ब श्री गुरु नानक देव
25 दिसंबर: क्रिसमस
14 सितंबर की छुट्टी के बाद बाजार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर बंद रहेगा. नवंबर में दो निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टियां हैं. 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व. 2026 की आखिरी निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी.
हां. NSE ने 8 नवंबर 2026 को दिवाली लक्ष्मी पूजन के मौके पर ट्रेडिंग हॉलिडे के रूप में लिस्ट किया है और कहा है कि उस दिन विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा. मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का सटीक समय एक्सचेंज की ओर से अलग सर्कुलर के जरिए बताया जाएगा.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), NSE और BSE से अलग ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर का पालन करता है. इसलिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को यह मानने के बजाय कि इक्विटी मार्केट का शेड्यूल कमोडिटी पर भी लागू होता है, संबंधित तारीख और ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX का शेड्यूल चेक करना चाहिए.
इक्विटी निवेशकों के लिए मुख्य बात ये है कि 26 अगस्त और 28 अगस्त, दोनों दिन NSE और BSE में ट्रेडिंग जारी रहेगी. इसलिए 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त को रक्षाबंधन 2026 में शेयर बाजार के ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं होंगे. NSE और BSE की अगली निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टी 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर होगी.