/Stock Market Holiday: ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर NSE-BSE खुलेगा या रहेगा बंद? यहां चेक करें स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट

Will markets remain closed tomorrow: शेयर बाजार 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर नियमित ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा. NSE और BSE ने इक्विटी मार्केट के लिए इनमें से किसी भी तारीख को ट्रेडिंग हॉलिडे के रूप में निर्धारित नहीं किया है. इसका मतलब है कि निवेशक बुधवार यानी 26 अगस्त और शुक्रवार 28 अगस्त को सामान्य बाजार समय के दौरान ट्रेडिंग कर सकेंगे. नियमित इक्विटी मार्केट सेशन ट्रेडिंग वाले दिनों में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होता है.