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Stock Market Holiday: ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर NSE-BSE खुलेगा या रहेगा बंद? यहां चेक करें स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट

Will markets remain closed tomorrow: शेयर बाजार 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर नियमित ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा. NSE और BSE ने इक्विटी मार्केट के लिए इनमें से किसी भी तारीख को ट्रेडिंग हॉलिडे के रूप में निर्धारित नहीं किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 25, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:06 PM IST
Stock Market Holiday: ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर NSE-BSE खुलेगा या रहेगा बंद? यहां चेक करें स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट
Image Credit: X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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