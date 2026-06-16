क्या RERA के दायरे में आते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट? जानिए क्या कहता है कानून

RERA : घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदते समय अक्सर लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंटों की मदद लेते हैं. लेकिन, क्या ये एजेंट किसी कानूनी निगरानी के तहत काम करते हैं? इसका जवाब है. हां. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) के तहत रियल एस्टेट एजेंटों और ब्रोकरों को भी नियम के दायरे में रखा गया है.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, RERA की धारा 9 के तहत ऐसे सभी रियल एस्टेट एजेंटों के लिए संबंधित राज्य की RERA प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. ये अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बिक्री या खरीद में शामिल होते हैं.
RERA के अनुसार, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की खरीद-बिक्री में मध्यस्थता नहीं कर सकता. आवेदन मिलने के बाद प्राधिकरण तय प्रक्रिया के तहत उसकी जांच करता है और सभी शर्तें पूरी होने पर पंजीकरण प्रदान करता है.
महारेरा (MahaRERA) के मुताबिक, ‘रियल एस्टेट एजेंट’ की परिभाषा में प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, बिचौलिये और इसी तरह के अन्य मध्यस्थ भी शामिल हैं. यानी नाम चाहे जो हो, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति की खरीद-बिक्री में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कमीशन या शुल्क प्राप्त करता है, तो वो RERA के दायरे में आएगा.'
RERA की धारा 10 एजेंटों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करती है. पंजीकरण मिलने के बाद एजेंट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है, जिसका उल्लेख सभी संबंधित लेन-देन में करना अनिवार्य होता है.
पंजीकरण एक निश्चित अवधि तक वैध रहता है और निर्धारित शुल्क जमा कर इसका रिन्यूएबल कराया जा सकता है. यदि कोई एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है या धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है, तो RERA प्राधिकरण उसका पंजीकरण निलंबित या रद्द भी कर सकता है. हालांकि, इससे पहले संबंधित एजेंट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है.
ये व्यवस्था रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है, ताकि खरीदारों और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.