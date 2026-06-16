Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्या RERA के दायरे में आते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट? जानिए क्या कहता है कानून

घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदते समय अक्सर लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंटों की मदद लेते हैं. लेकिन, क्या ये एजेंट किसी कानूनी निगरानी के तहत काम करते हैं? इसका जवाब है. हां.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:45 PM IST
क्या RERA के दायरे में आते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट? जानिए क्या कहता है कानून
Image Credit: X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'G7 की धौंस खत्म...', कनाडाई PM बोले- 'भारत की मौजूदगी नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक'
G73 min ago
2
train viral video7 min ago
3
Hansi News13 min ago
4
RERA15 min ago
5
CM Samrat Choudhary18 min ago