15 अप्रैल से बदल जाएगा तत्काल टिकट बुकिंग का समय? जानिए IRCTC ने क्या कहा

Indian Railway: रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे का IRCTC ने खंडन किया है. भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर स्पष्ट है किया कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दरअसल, हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया था कि रेलवे 15 अप्रैल से तत्काल टिकट बुकिंग के समय में बदलाव कर रहा है. इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए IRCTC ने साफ किया है कि Tatkal टिकट बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी अगर आप 15 अप्रैल या उसके बाद Tatkal टिकट बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें. टिकट बुकिंग का समय पहले की तरह ही है.

IRCTC ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर IRCRC ने लिखा है, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकटों की बुकिंग का समय बदल गया है. लेकिन हकीकत यह है कि AC या Non-AC किसी भी क्लास के Tatkal या Premium Tatkal टिकट की बुकिंग टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा, टिकट एजेंटों के लिए भी बुकिंग का समय जैसा पहले था, वैसा ही है."

Some posts are circulating on Social Media channels mentioning about different timings for Tatkal and Premium Tatkal tickets.

No such change in timings is currently proposed in the Tatkal or Premium Tatkal booking timings for AC or Non-AC classes.

The permitted booking… pic.twitter.com/bTsgpMVFEZ

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 11, 2025