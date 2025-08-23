ऑनलाइन गेम‍िंग से आपको भी हुई है कमाई? क्‍या है इस पर इनकम टैक्‍स का न‍ियम
ऑनलाइन गेम‍िंग से आपको भी हुई है कमाई? क्‍या है इस पर इनकम टैक्‍स का न‍ियम

Income Tax Rule: सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेम‍िंग पर रोक लगा दी गई है. लेक‍िन यद‍ि आपने भी इससे कमाई की है तो फ‍िर क्‍या? आइए जानते हैं इनकम टैक्‍स से जुड़ा न‍ियम-

Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:05 PM IST
ऑनलाइन गेम‍िंग से आपको भी हुई है कमाई? क्‍या है इस पर इनकम टैक्‍स का न‍ियम

Online Gaming Income: क्या आपको पता है क‍ि ऑनलाइन मनी गेम्स (Online Money Games) से आमदनी करने पर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है? आयकर नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आमदनी को आपकी इनकम माना जाता है और इसे घोषित करना जरूरी है. आपको बता दें इस तरह की इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगता है. इनकम टैक्‍स के न‍ियम 12BA के तहत आप जो भी कमाते हैं उस पर TDS देने का न‍ियम है.

ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स

आयकर कानून के सेक्शन 115BBJ के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स देना होता है. इसमें सरचार्ज और सेस दोनों शामिल होते हैं. इस इनकम पर कोई बेसिक छूट ल‍िम‍िट या रिबेट नहीं म‍िलती. नियम 12BA के तहत हर रुपये की कमाई पर टैक्स कटौती (TDS) जरूरी है. गेमिंग प्लेटफॉर्म को निकासी पर टीडीएस (TDS) काटना होता है. अगर आपकी कुल टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है तब भी इस कमाई को ड‍िक्‍लेयर करना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: नए कानून ने पलटी दी Dream 11 की बाजी! अब क्या होगा कंपनी का अगला कदम? क्या आगे आप खेल पाएंगे गेम

हर कमाई की जानकारी देना जरूरी
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित गुप्ता ने बताया कि भले ही ऑनलाइन गेमिंग से आपको केवल 10 रुपये की कमाई हुई हो, लेक‍िन इसे इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन गेमिंग की कमाई नॉर्मल इनकम से गलत होती है. इसे सेक्शन 115BBJ के तहत 30% टैक्स के साथ सरचार्ज और सेस देना होता है. इसमें इनकम स्लैब या र‍िबेट ल‍िमि‍ट लागू नहीं होती.' चाहे इनकम छोटी हो, इसे 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत दिखाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद

सरकार की तरफ से ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगा दी गई है. संसद में एक बिल पारित हुआ है, जो अब कानून बन चुका है. इसका उल्लंघन करने वालों को तीन साल की जेल, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसल‍िए आप भी ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम को इग्‍नोर नहीं करें. इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना जरूरी है. नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना या सजा दोनों हो सकती है. इसलिए जरूरी है क‍ि अपनी इनकम को सही तरीके से घोषित करें. 

;