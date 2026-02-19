EPF Account Rules: व‍िदेश में आपको अपनी सपनों की नौकरी म‍िल गई और आप देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सामान पैक करने, वीजा और डॉक्‍यूमेंट से जुड़ा काम निपटाने के बीच आप भी तो अपना सबसे जरूरी काम नहीं भूल रहे. यह सबसे जरूरी काम है आपका एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट और उससे जुड़ा पैसा. भारत में नौकरी छूटते ही EPF अकाउंट में नई राशि जमा नहीं होती. अगर इस अकाउंट में पैसा नहीं आता, तब भी यह अकाउंट बंद नहीं होता. लेक‍िन देश छोड़ने के बाद आप इस पैसे का क्‍या करें? आइए आपको यह सब आसान भाषा में समझना जरूरी है-

विदेश जाने पर EPF अकाउंट का क्या होगा?

जब आप विदेश में नौकरी करने जाते हैं तो आपका ईपीएफ (EPF) अकाउंट ऑटोमैट‍िक बंद नहीं होता. यह उसके बाद भी एक्टिव रहता है. आप इस अकाउंट में जमा रकम को निकाल सकते हैं या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं. लेकिन देश में नौकरी पूरी होने के बाद आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से क‍िसी तरह का नया कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं होती. अकाउंट में पहले से जमा पैसे पर ब्याज बढ़ता रहता है, उस समय इस अकाउंट को लेकर कुछ न‍ियम लागू होते हैं.

विदेश में बसने पर EPF पर ब्याज म‍िलेगा?

EPFO के न‍ियम के अनुसार इसकी मेंबरश‍िप को लेकर क‍िसी तरह की कोई टाइम ल‍िम‍िट नहीं है. आप कंपनी छोड़ दें या देश छोड़कर दूसरे देश चले जाएं, आपकी अकाउंट मेंबरशिप जारी रहती है. लेकिन इस अकाउंट पर ब्‍याज केवल तीन साल तक ही म‍िलता है. कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के चौथे साल से ब्‍याज म‍िलना बंद हो जाता है. अगर क‍िसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और ब्याज आना बंद हो जाता है. हालांकि, हाल‍िया अपडेट से पता चलता है क‍ि रिटायरमेंट (58 साल) तक ब्याज मिलता रहता है, भले ही कंट्रीब्यूशन रुक जाए.

कुछ मामलों में स्क्रूटनी होने की उम्‍मीद

जानकार कहते हैं विदेश जाने पर यही सलाह रहती है क‍ि पैसे को लेकर फैसला जल्दी करें, क्योंकि कुछ मामलों में स्क्रूटनी हो सकती है. भारत की तरफ से कई देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) किया गया है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, यूके आदि. यद‍ि आप इन देशों में से क‍िसी में जा रहे हैं तो EPF बैलेंस को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे डबल कंट्रीब्यूशन बतचा है और देश में सर्विस पीरियड को विदेश की पेंशन या बेनिफिट्स में जोड़ा जा सकता है. यह लंबे समय के लिए फायदेमंद रहता है.

EPF निकालने पर टैक्स से जुड़े नियम

एनआआई (NRI) बनकर विदेश में ईपीएफ (EPF) निकालने पर टैक्स भारत में खासतौर पर सर्विस पीरियड पर निर्भर करता है. यद‍ि देश में आपकी लगातार पांच साल की सर्विस पूरी हो चुकी है तो पूरा बैलेंस (आपकी+एम्प्लॉयर की+ब्याज) टैक्स फ्री निकलता है और इस पर क‍िसी तरह का TDS नहीं कटता. यद‍ि नौकरी 5 साल से कम है तो टैक्स लग सकता है और एनआरआई (NRI) के लिए TDS 30% + सेस तक हो सकता है. हालांक‍ि, DTAA से राहत मिल सकती है. विदेश में रहते हुए भी भारत में टैक्स नियम लागू होते हैं, इसलिए वहां के टैक्स नियम भी आप चेक कर सकते हैं.

EPF अकाउंट से पैसा कैसे न‍िकालें?

पैसा न‍िकालने के लि‍ए EPF क्लेम फॉर्म भरें, यह आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल सकता है. इसे आप EPFO पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं. यद‍ि आपका UAN आधार से लिंक है तो आधार बेस्ड क्लेम फॉर्म सीधे EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं, एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन UAN पोर्टल पर 'मूविंग अब्रॉड' रीजन चुनकर अप्लाई करें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. विदेश में सेटल होने पर इस प्रोसेस को जल्दी करें. फिजिकल विजिट या पूर्व एम्प्लॉयर से कोऑर्डिनेशन लग सकता है. मुश्किल लगने पर एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है. ईपीएफओ (EPFO) को आपकी विदेश जाने की जानकारी नहीं होती, इसलिए निकासी पर स्क्रूटनी हो सकती है.

यद‍ि 60 दिन से ज्यादा EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं क‍िया गया और विदेश सेटल होने का प्लान है तो जाने से पहले पेपरवर्क पूरा कर बैलेंस निकाल लें और अकाउंट को बंद कर दें. इससे ब्याज बंद होने या टैक्स इश्यू से आप बच जाते हैं.