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Hindi Newsबिजनेसरेल यात्रा में ज्यादा तो नहीं दे रहे पैसे? ट्रेन में चाय-नाश्ते से लेकर खाने का असली रेट क्या है

रेल यात्रा में ज्यादा तो नहीं दे रहे पैसे? ट्रेन में चाय-नाश्ते से लेकर खाने का असली रेट क्या है

ज्यादातर यात्री जल्दीबाजी या जानकारी के अभाव में बिना सवाल किए पैसे दे देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रेलवे द्वारा इन सभी चींजों के लिए पहले से ही फिक्स रेट तय किए गए हैं? 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 03, 2026, 06:55 PM IST
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Indian Railways : अक्सर जब कोई आम नागरिक ट्रेन में सफर करता है, तो खाने-पीने की चींजों के दाम को लेकर उसके मन में काफी कन्फ्यूजन रहता है. कभी चाय के लिए ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो कभी पानी की बोतल या नाश्ते के नाम पर तय कीमत से अधिक वसूली हो जाती है. ज्यादातर यात्री जल्दीबाजी या जानकारी के अभाव में बिना सवाल किए पैसे दे देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रेलवे द्वारा इन सभी चींजों के लिए पहले से ही फिक्स रेट तय किए गए हैं? अगर आपको सही कीमत की जानकारी हो, तो आप न सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं बल्कि गलत वसूली का विरोध भी कर सकते हैं. 

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं. ये जरूरी जानकारी, जिसमें आपको ट्रेन में मिलने वाले खाने-पीने की चींजों के सही और आधिकारिक दाम आसान भाषा में बताए गए हैं.

IRCTC के रेट क्या हैं?

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भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए चाय, कॉफी, सूप और पानी जैसे सामानों के दाम पहले से तय किए गए हैं, ताकि किसी भी यात्री से ज्यादा पैसे न लिए जाएं. उदाहरण के तौर पर सामान्य चाय (150ml), जो स्टेशन या ट्रेन में मिलती है. उसकी कीमत सिर्फ ₹5 निर्धारित है. वहीं, टी बैग वाली चाय (150ml कप) ₹10 में मिलनी चाहिए. 

₹14 में 1 लीटर रेल नीर पानी की बोतल 

इसी तरह इंस्टेंट कॉफी (150ml) का तय रेट ₹10 है और वेंडिंग मशीन से मिलने वाली चाय (100-120ml) भी ₹10 में ही उपलब्ध होनी चाहिए. अगर आप कॉफी (120ml) या सूप (100ml) लेते हैं, तो दोनों की कीमत ₹15-₹15 निर्धारित है. इसके अलावा, रेल नीर पानी की बोतल के दाम भी फिक्स हैं 1 लीटर की बोतल ₹14 में और 500ml की बोतल ₹9 में मिलनी चाहिए.

इन सभी दरों का उद्देश्य यात्रियों को सही कीमत पर सामान उपलब्ध कराना है. इसलिए जब भी आप ट्रेन या स्टेशन पर कुछ खरीदें, तो इन निर्धारित दामों का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आपसे इससे ज्यादा पैसे न लिए जाएं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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