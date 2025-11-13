Health Insurance Policy: धूम्रपान या शराब का सेवन छोड़ना क‍िसी भी शख्‍स के ल‍िये सबसे बड़े हेल्‍थ ड‍िसीजन में से एक है. कई लोग यह मानते हैं क‍ि धूम्रपान या शराब का सेवन बंद करने पर उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा. इतना ही नहीं उनको उम्‍मीद रहती है क‍ि इसका असर उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ेगा और यह कम हो जाएगा. लेकिन हकीकत यह है क‍ि इन चीजों का सेवन छोड़ने के बाद भी इंश्‍योरेंस कंपन‍ियां हाई प्रीम‍ियम वसूलती रहती हैं. पूर्व में धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वालों को सालों तक हाई-रिस्क जोन में माना जाता है.

लाइफस्‍टाइल को नजरअंदाज नहीं करती कंपन‍ियां

यह इसलिए नहीं कि इंश्‍योरेंस कंपन‍ियां लाइफस्‍टाइल में बदलाव को नजरअंदाज करती हैं, बल्कि धूम्रपान और शराब के लंबे समय के प्रभाव शरीर में लोगों की सोच से कहीं ज्‍यादा समय तक बने रहते हैं. डॉक्टरों का भी यही मानना है क‍ि आज शराब या धूम्रपान छोड़ने वाले शख्‍स को आने वाले समय में धूम्रपान से जुड़ी सेहत संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, यह कहना मुश्किल है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी इंश्योरर्स हिस्ट्री क्‍यों देखते हैं?

जानकारों के अनुसार आज धूम्रपान या शराब का सेवन छोड़ने से आपकी प‍िछली लाइफस्‍टाइल का रिस्क असेसमेंट कम नहीं होता. प्रीमियम प्रपोजल के समय घोष‍ित की गई लाइफस्‍टाइल और मौजूदा हेल्‍थ प्रोफाइल पर बेस्‍ड होते हैं. यद‍ि आपने हाल में धूम्रपान या शराब छोड़ी है तो इंश्‍योरेंस कंपनी कुछ साल तक आपकी पुरानी आदतों को ध्यान में रखती है. आपके शरीर पर लंबे समय तक इसका असर बना रह सकता है.

धूम्रपान शरीर के हर अंग पर असर डालता है

दो से तीन साल तक हेल्‍थ लाइफस्‍टाइल को मेंटेन करने और मेडिकल पैरामीटर्स में सुधार क‍िये जाने के बाद आप री-अंडरराइटिंग की मांग कर सकते हैं या पोर्टेबिलिटी के जरिये पॉलिसी स्विच कर सकते हैं. स्‍व‍िच करने पर नई इंश्‍योरेंस कंपनी आपके रिस्क का दोबारा आकलन कर कम प्रीम‍ियम ऑफर कर सकती है. इंश्‍योरेंस करने वाली कंपनी के सतर्क रहने का बड़ा कारण यह है क‍ि धूम्रपान करीब करीब आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है. इसका असर शख्‍स के छोड़ने के लंबे समय बाद द‍िखायी देता है.

धूम्रपान करने से इस तरह की समस्‍याएं होने का खतरा

कई र‍िसर्च से यह सामने आ चुका है क‍ि धूम्रपान करने वाले को ब्लड प्रेशर, कैंसर और फेफड़ों की समस्‍या भी होने का खतरा रहता है. कम समय क‍िया गया धूम्रपान भी अपना असर द‍िखाता है. कई पूर्व धूम्रपान करने वाले डॉक्‍टरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि इंश्‍योरेंस करने वाले को स्वस्थ दिखा सकें. इसको लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क‍ि आज प्रॉब्‍लम नहीं है तो कल समस्‍या नहीं होगी.

आकलन को और कठिन बनाता है प्रदूषण

दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषित हवा फेफड़ों की सेहत को और नाजुक बनाती है. दिल्ली जैसे शहर में केवल धूम्रपान चेक करना सही नहीं, क्‍योंकि यहां प्रदूषण भी फेफड़ों की प्रॉब्‍लम बनाता है. तंबाकू के बिना भी कई तरह की समस्याएं होती हैं. नॉर्मल पीएफटी, स्टेथोस्कोप से फेफड़े चेक करने पर सब कुछ ठीक लगता है.