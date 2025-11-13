Advertisement
trendingNow13000618
Hindi Newsबिजनेस

धूम्रपान-शराब छोड़ने वाले को भी म‍िलता है महंगा हेल्थ इंश्योरेंस, जान‍िए ऐसा क्‍यों करती हैं कंपन‍ियां?

Health Insurance Rules: धूम्रपान और शराब का सेवन छोड़ने के बाद भी हेल्थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम क्‍यों नहीं घटता? यह एक बड़ा सवाल है, अगर इसके जवाब की बात करें तो आपको बता दें पूर्व में धूम्रपान करने वालों को सालों तक हाई र‍िस्‍क कैटेगरी में माना जाता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धूम्रपान-शराब छोड़ने वाले को भी म‍िलता है महंगा हेल्थ इंश्योरेंस, जान‍िए ऐसा क्‍यों करती हैं कंपन‍ियां?

Health Insurance Policy: धूम्रपान या शराब का सेवन छोड़ना क‍िसी भी शख्‍स के ल‍िये सबसे बड़े हेल्‍थ ड‍िसीजन में से एक है. कई लोग यह मानते हैं क‍ि धूम्रपान या शराब का सेवन बंद करने पर उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा. इतना ही नहीं उनको उम्‍मीद रहती है क‍ि इसका असर उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ेगा और यह कम हो जाएगा. लेकिन हकीकत यह है क‍ि इन चीजों का सेवन छोड़ने के बाद भी इंश्‍योरेंस कंपन‍ियां हाई प्रीम‍ियम वसूलती रहती हैं. पूर्व में धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वालों को सालों तक हाई-रिस्क जोन में माना जाता है.

लाइफस्‍टाइल को नजरअंदाज नहीं करती कंपन‍ियां

यह इसलिए नहीं कि इंश्‍योरेंस कंपन‍ियां लाइफस्‍टाइल में बदलाव को नजरअंदाज करती हैं, बल्कि धूम्रपान और शराब के लंबे समय के प्रभाव शरीर में लोगों की सोच से कहीं ज्‍यादा समय तक बने रहते हैं. डॉक्टरों का भी यही मानना है क‍ि आज शराब या धूम्रपान छोड़ने वाले शख्‍स को आने वाले समय में धूम्रपान से जुड़ी सेहत संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, यह कहना मुश्किल है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी इंश्योरर्स हिस्ट्री क्‍यों देखते हैं?
जानकारों के अनुसार आज धूम्रपान या शराब का सेवन छोड़ने से आपकी प‍िछली लाइफस्‍टाइल का रिस्क असेसमेंट कम नहीं होता. प्रीमियम प्रपोजल के समय घोष‍ित की गई लाइफस्‍टाइल और मौजूदा हेल्‍थ प्रोफाइल पर बेस्‍ड होते हैं. यद‍ि आपने हाल में धूम्रपान या शराब छोड़ी है तो इंश्‍योरेंस कंपनी कुछ साल तक आपकी पुरानी आदतों को ध्यान में रखती है. आपके शरीर पर लंबे समय तक इसका असर बना रह सकता है.

धूम्रपान शरीर के हर अंग पर असर डालता है
दो से तीन साल तक हेल्‍थ लाइफस्‍टाइल को मेंटेन करने और मेडिकल पैरामीटर्स में सुधार क‍िये जाने के बाद आप री-अंडरराइटिंग की मांग कर सकते हैं या पोर्टेबिलिटी के जरिये पॉलिसी स्विच कर सकते हैं. स्‍व‍िच करने पर नई इंश्‍योरेंस कंपनी आपके रिस्क का दोबारा आकलन कर कम प्रीम‍ियम ऑफर कर सकती है. इंश्‍योरेंस करने वाली कंपनी के सतर्क रहने का बड़ा कारण यह है क‍ि धूम्रपान करीब करीब आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है. इसका असर शख्‍स के छोड़ने के लंबे समय बाद द‍िखायी देता है.

धूम्रपान करने से इस तरह की समस्‍याएं होने का खतरा
कई र‍िसर्च से यह सामने आ चुका है क‍ि धूम्रपान करने वाले को ब्लड प्रेशर, कैंसर और फेफड़ों की समस्‍या भी होने का खतरा रहता है. कम समय क‍िया गया धूम्रपान भी अपना असर द‍िखाता है. कई पूर्व धूम्रपान करने वाले डॉक्‍टरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि इंश्‍योरेंस करने वाले को स्वस्थ दिखा सकें. इसको लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क‍ि आज प्रॉब्‍लम नहीं है तो कल समस्‍या नहीं होगी.

आकलन को और कठिन बनाता है प्रदूषण
दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषित हवा फेफड़ों की सेहत को और नाजुक बनाती है. दिल्ली जैसे शहर में केवल धूम्रपान चेक करना सही नहीं, क्‍योंकि यहां प्रदूषण भी फेफड़ों की प्रॉब्‍लम बनाता है. तंबाकू के बिना भी कई तरह की समस्याएं होती हैं. नॉर्मल पीएफटी, स्टेथोस्कोप से फेफड़े चेक करने पर सब कुछ ठीक लगता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

health insurance

Trending news

कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?